PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День медичного працівника 2020: найкращі привітання

День медика у третю неділю червня відзначає Україна та ще кілька країн пострадянського простору, оскільки він з’явився саме за часів СРСР.

У 2020 році професійне свято лікарів, фельдшерів, медсестер, лаборантів та санітарів припадає на 21 червня.

Україна підтвердила дату Дня медика у 1994 році.

В умовах глобальної пандемії коронавірусу на медпрацівників покладено велику відповідальність. Водночас, рятуючи життя іншим, вони ризикують власним здоров’я та життям.

Читайте: Що подарувати на День медичного працівника

Факти ICTV пропонують у ці складні часи підбадьорити їх, привітавши з Днем медика. Пропонуємо добірку щирих, душевних та прикольних привітань у віршах та СМС.

З Днем медика – привітання

***

День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку
Він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
Свої знання, і сили, й почуття.

***

Ви життя рятуєте,
Зубки всім пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це – здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості та добрі, сто років,
Ще людям служити!

***

Квіт добра в медицні не згас,
Лиходії його не осквернять,
Віддаємо Вам шану і честь,
Хто обрав у житті милосердя!

Чиї вміння, знання і талант,
Дарували життям допомогу,
А страшному вирі буття
Божу іскру у нас захищали!

***

У цей день бинта та вати
Вип’ємо спирту, як солдати.
За здоров’я медицини –
Поцілунок замість вакцини!

***

Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!

У світі є схоже свято – Міжнародний день лікаря. Його відзначають у перший понеділок жовтня. А Всесвітній день медичних сестер – 12 травня.

Зарплати медпрацівників в Україні

У МОЗ анонсували з 1 вересня 2020 року підвищення зарплат медикам другої та третьої ланок.

Водночас три посадових оклади й далі отримуватимуть лікарі і медсестри, які зайняті лікуванням пацієнтів з коронавірусом.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка