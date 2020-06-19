День медика у третю неділю червня відзначає Україна та ще кілька країн пострадянського простору, оскільки він з’явився саме за часів СРСР.

У 2020 році професійне свято лікарів, фельдшерів, медсестер, лаборантів та санітарів припадає на 21 червня.

Україна підтвердила дату Дня медика у 1994 році.

В умовах глобальної пандемії коронавірусу на медпрацівників покладено велику відповідальність. Водночас, рятуючи життя іншим, вони ризикують власним здоров’я та життям.

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Факти ICTV пропонують у ці складні часи підбадьорити їх, привітавши з Днем медика. Пропонуємо добірку щирих, душевних та прикольних привітань у віршах та СМС.

З Днем медика – привітання

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День медичного працівника –

Це, справді, свято всенародне.

На честь людей, в чиїх руках

Священне діло, благородне.

Здоров’я нації, народу –

Державна справа нелегка,

Але ця справа звіку-зроду

Є суттю й медпрацівника.

І в день, і в ніч, в мороз і в спеку

Медпрацівник з людьми завжди,

В дорогу ближню чи далеку

Він хворим йде допомогти.

Медпрацівник не Бог – людина,

Але від нього, як від Бога,

Для зцілення украй потрібна

Недужим людям допомога.

І дай нам, Боже, всім надовго

Здорового, безхмарного життя.

Ми людям віддаєм для цього

Свої знання, і сили, й почуття.

***

Ви життя рятуєте,

Зубки всім пломбуєте,

Лікуєте кожен день,

Кашель, нежить і мігрень,

Допоможете на світ,

Малечі родитися,

І серцю старенькому,

Рівно в грудях битися.

Дай вам Бог за це – здоров’я,

Самим не хворіти,

В радості та добрі, сто років,

Ще людям служити!

***

Квіт добра в медицні не згас,

Лиходії його не осквернять,

Віддаємо Вам шану і честь,

Хто обрав у житті милосердя!

Чиї вміння, знання і талант,

Дарували життям допомогу,

А страшному вирі буття

Божу іскру у нас захищали!

***

У цей день бинта та вати

Вип’ємо спирту, як солдати.

За здоров’я медицини –

Поцілунок замість вакцини!

***

Кажуть, кращий лікар – час.

Сперечатись ніколи.

Тож за кожного із нас!

Вип’ємо – за лікаря!

Щоб ми всі усе могли

Та здоров’я ради,

Людям щоб допомогли

Подолати вади!

У світі є схоже свято – Міжнародний день лікаря. Його відзначають у перший понеділок жовтня. А Всесвітній день медичних сестер – 12 травня.

Зарплати медпрацівників в Україні

У МОЗ анонсували з 1 вересня 2020 року підвищення зарплат медикам другої та третьої ланок.

Водночас три посадових оклади й далі отримуватимуть лікарі і медсестри, які зайняті лікуванням пацієнтів з коронавірусом.