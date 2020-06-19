День медика у третю неділю червня відзначає Україна та ще кілька країн пострадянського простору, оскільки він з’явився саме за часів СРСР.
У 2020 році професійне свято лікарів, фельдшерів, медсестер, лаборантів та санітарів припадає на 21 червня.
Україна підтвердила дату Дня медика у 1994 році.
В умовах глобальної пандемії коронавірусу на медпрацівників покладено велику відповідальність. Водночас, рятуючи життя іншим, вони ризикують власним здоров’я та життям.
Читайте: Що подарувати на День медичного працівника
Факти ICTV пропонують у ці складні часи підбадьорити їх, привітавши з Днем медика. Пропонуємо добірку щирих, душевних та прикольних привітань у віршах та СМС.
З Днем медика – привітання
***
День медичного працівника –
Це, справді, свято всенародне.
На честь людей, в чиїх руках
Священне діло, благородне.
Здоров’я нації, народу –
Державна справа нелегка,
Але ця справа звіку-зроду
Є суттю й медпрацівника.
І в день, і в ніч, в мороз і в спеку
Медпрацівник з людьми завжди,
В дорогу ближню чи далеку
Він хворим йде допомогти.
Медпрацівник не Бог – людина,
Але від нього, як від Бога,
Для зцілення украй потрібна
Недужим людям допомога.
І дай нам, Боже, всім надовго
Здорового, безхмарного життя.
Ми людям віддаєм для цього
Свої знання, і сили, й почуття.
***
Ви життя рятуєте,
Зубки всім пломбуєте,
Лікуєте кожен день,
Кашель, нежить і мігрень,
Допоможете на світ,
Малечі родитися,
І серцю старенькому,
Рівно в грудях битися.
Дай вам Бог за це – здоров’я,
Самим не хворіти,
В радості та добрі, сто років,
Ще людям служити!
***
Квіт добра в медицні не згас,
Лиходії його не осквернять,
Віддаємо Вам шану і честь,
Хто обрав у житті милосердя!
Чиї вміння, знання і талант,
Дарували життям допомогу,
А страшному вирі буття
Божу іскру у нас захищали!
***
У цей день бинта та вати
Вип’ємо спирту, як солдати.
За здоров’я медицини –
Поцілунок замість вакцини!
***
Кажуть, кращий лікар – час.
Сперечатись ніколи.
Тож за кожного із нас!
Вип’ємо – за лікаря!
Щоб ми всі усе могли
Та здоров’я ради,
Людям щоб допомогли
Подолати вади!
У світі є схоже свято – Міжнародний день лікаря. Його відзначають у перший понеділок жовтня. А Всесвітній день медичних сестер – 12 травня.
Зарплати медпрацівників в Україні
У МОЗ анонсували з 1 вересня 2020 року підвищення зарплат медикам другої та третьої ланок.
Водночас три посадових оклади й далі отримуватимуть лікарі і медсестри, які зайняті лікуванням пацієнтів з коронавірусом.