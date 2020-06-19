Гороскоп на тиждень, з 15 до 21 червня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 15 до 21 червня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Нас чекають дуже непрості дні 21 червня відбудеться кільцеве сонячне затемнення в Раку, але його вплив буде відчуватися весь тиждень. Багато хто відчуває свою провину, навіть якщо не винен, складно усвідомити, що відбувається і досягти взаєморозуміння з партнерами, через це часто помиляєтеся. Погіршує ситуацію початок періоду ретроградного Меркурія, який стартує з 18 червня у знаку Рака (до 12 липня).

Можуть з’являтися незрозумілі страхи, смуток, сповільнюються процеси у багатьох справах, виникають затримки в роботі з паперами і документами. Не варто чекати швидкого фіналу розпочатих справ, а в проектах, які вже існують, можуть бути виявлені помилки, з’являються перешкоди і багато клопоту.

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Період ретроградного Меркурія, що співпадає з коридором затемнень, може принести поломки телефонів, побутової техніки і транспорту. Поведінка людей також, змінюється не в кращу сторону. Домашнім улюбленцем потрібно більше уваги, можливо, потрібно буде отримати консультацію ветеринара. Для перепланування або реконструкції це сприятливий період, багато закінчать давно розпочатий ремонт.

Гороскоп для Овнів

Більшість стикається з безладом і розбіжностями вдома і на роботі, люди недооцінюють деталі та втрачають хороші можливості. Будьте уважні у транспорті та людних місцях, можлива втрата дрібної, але потрібної речі. З’являється багато турбот, пов’язаних з домашніми справами, навколишнім середовищем і сім’єю. Це період завершення певного життєвого етапу і початок нового. Новий підхід до стосунків, відвідування будь-яких пізнавальних заходів або вебінарів, допоможе вам знайти вихід із найзаплутаніших ситуацій і залучити удачу у ваше життя.

Гороскоп для Тельців

Будьте обережнішими з новими ідеями і проектами, для починань час невдалий. Замість цього, поверніться до недороблених справ. Є ймовірність, що відновляться стосунки з людиною з минулого. Можлива також зустріч зі спорідненою душею, яка залишить враження, що ви були знайомі ще в минулому житті. Можуть виникнути неприємності, пов’язані із затримками транспорту, деякі проблеми з документами змусять переглянути підхід до роботи. Перегляд особистого інформаційного простору, посприяє вивільненню енергії для нових звершень.

Гороскоп для Близнюків

Гарний час, щоб зайнятися роботою з фінансовими документами: перевірити рахунки, квитанції, чеки, провести аналіз витрат і доходів. У цей час грошові потоки можуть просуватися з перешкодами і затримками, тому краще переглянути бюджет та обмежити витрати. У кращому разі, можливе отримання грошей, які вам не виплатили раніше: за роботу, разове доручення або повернення старого боргу. Але вони можуть швидко піти. Питання переоцінки цінностей стають актуальними. Ви більше занурюєтеся в себе, думаєте і спілкуєтеся з іншими інакше, вся увага направлена або на минуле, або на самоаналіз.

Гороскоп для Раків

Думки сфокусовані на очікуванні власного просування. Через нетерпимість потім доведеться виправляти якісь свої помилки. Ви потребуєте уваги, але не завжди знаєте, як її використовувати. У цей період сприятлива робота зі старими зв’язками і контактами. Гарний час для того, щоб розбиратися з незавершеними проектами, документами. Прийшов час навести лад, викинути всі зайві папери та інші носії інформації. До творчих людей приходить натхнення – ви можете обдумувати нові проекти, ідеї, плани.

Гороскоп для Левів

У цей час можливі непорозуміння, неприємні новини, спотворення інформації, крадіжка або втрата важливих документів і паперів, ключів та інших дрібних предметів. Ви можете стати надмірно критичні, зіткнутися з обманом, наклепом. З’являються або розкриваються таємниці – як в роботі, так і в особистому житті. Натхнення і свіжі ідеї, які відвідають творчих людей, допоможуть знайти рішення старих проблем, а також у подальшому зарекомендувати себе в професії. Можлива трансформація ділових стосунків у романтичні, зустріч з людиною, яка вам дуже близька в духовному плані.

Гороскоп для Дів

Інформація може сприйматися спотворено, через що виникають непорозуміння і конфлікти з друзями та однодумцями. У цей період вам складно зацікавити людей у взаємовигідному партнерстві. Будь-яка відмова з боку інших сприймається складно, загострюється ваша чутливість до слів. З’являється неуважність, незрозуміле занепокоєння, нервозність, складнощі у контактах та вираженні своїх думок. Зверніть увагу на себе, ліквідувавши роздратованість і засмучення. Ви будете задоволенні, якщо дозволите собі зануритися у свій внутрішній світ.

Гороскоп для Терезів

З’являється нерішучість, через це складно завоювати прихильність керівників та отримати кар’єрне зростання. Головну увагу буде прикуто до вашого положення в суспільстві. Якщо у вас є, що запропонувати – озвучуйте свої ідеї. Для громадських діячів це може бути гарний час, щоб донести до публіки свої погляди. Складаються сприятливі умови для реклами бізнесу. Можна розмістити свою статтю в журналі або газеті, виступити на телебаченні, дати або отримати інтерв’ю або домовитися про ділову зустріч з впливовою людиною.

Гороскоп для Скорпіонів

Створюються умови, що вимагають від вас повторення пройденого матеріалу, відновлення давніх взаємин, що допоможе знайти краще розуміння того, що відбувається. Це несприятливий час для вирішення юридичних питань. Слушна нагода для того, щоб налагоджувати зв’язок з людьми, які живуть далеко від вас, з іноземцями. Ви можете вирішити відновити навчання чи отримати сертифікат, пройти курси підвищення кваліфікації. Який би предмет для вивчення ви не обрали, він принесе користь і фінансову вигоду, якщо буде спрямований на розвиток специфічних навичок і талантів.

Гороскоп для Стрільців

Можете опинитися в центрі конфлікту через релігійні, філософські або наукові теми. Слушна нагода для початку практик, спрямованих на особисту трансформацію. Сукупність подій з різних сфер, в результаті, можуть дати серйозні і глибокі зміни. Сприятливий час для перегляду ваших інвестицій, визначення того, наскільки добре йдуть ваші справи, ви зможете ухвалити рішення про те, як варто діяти далі. За правильного підходу до справ ви можете вчасно виправити помилки і внести коригування, в результаті опинитися в великому фінансовому виграші.

Гороскоп для Козерогів

Активна громадська діяльність, фізична робота, допоможуть уникнути проблем спілкування з партнерами. Якщо ж ви впевнені, що разом зможете вирішити накопичені проблеми, то варто з’ясувати всі питання шляхом мирних переговорів. Якщо ж ви відчуваєте, що партнер або ви ще не готові до відкритої розмови, краще не починати, оскільки найменше непорозуміння може привести до серйозного конфлікту. Раптові події в сімейному житті, в особистих стосунках відображаються на діловій сфері. В контрактах та договорах можуть виникнути прикрі помилки, можна зіткнутися з підробкою, навмисним обманом.

Гороскоп для Водоліїв

Якщо ваш внутрішній стан далекий від гармонійного, не варто вирішувати питання співпраці, призначати зустрічі. Аналітичний підхід до організації свого життя в цей період забарвлений емоціями. Але зараз ви можете вселити свої ідеї іншим людям. В особистій сфері життя ви можете відчувати розчарування, побудувати близькі стосунки з партнером, перейти на інший рівень, досить складно у цей період. Можуть змінитися обов’язки на роботі, стосунки з керівництвом або підлеглими, можливо, вам доведеться про когось піклуватися.

Гороскоп для Риб

Філософське відношення до романтичних стосунків, допоможе уникнути напружених ситуацій з коханою людиною. Можливо, колишнє кохання нагадає про себе. Якщо пам’ять про втрачену половинку не дає спокою, гарний час спробувати ще раз. Якщо у вас є стосунки, разом з другою половинкою ви будете вдаватися до приємних спогадів. Можуть спливти ситуації, які ви ретельно приховували від партнера. Якщо так станеться, будьте чесними, говоріть про свої почуття відкрито. Не варто за будь-якою ціною намагатися тікати від гострих питань або замовчувати незручні моменти.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.