Гороскоп на тиждень, з 22 до 28 червня 2020 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 22 до 28 червня 2020 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Фінальний тиждень коридору затемнень. Літнє cонцестояння 21 червня, дарує тривалі світлові дні, Сонце в північних широтах займає найвище в році положення над горизонтом, що сприяє оптимістичнішому настрою людей у період затемнень.

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Венера – планета кохання, задоволень, краси, взаємин, закінчує ретроградний рух і з 26 червня настає сприятливий час для всіх косметологічних процедур. У сфері взаємин відбуваються прояснення, завершення. Також, Венера прямо пов’язана з грошима, як з еквівалентом радості, яку може дати нам життя. Тому протягом тижня буде змінюватися на краще не лише сфера взаємовідносин, а й ситуація з грошима.

Марс переходить у знак Овна 28 червня, а це підвищує уважність, активність. Все навколо оживає, життя повертається до звичного темпу.

Гороскоп для Овнів

Ви готові зібрати всі сили і реалізувати їх на практиці, що допоможе просуванню вперед. Посилюється ваша конкурентоспроможність та агресивність. Але, напад − не найкращий захист. Ба більше, вам взагалі не потрібно захищатися. Не варто перебивати, сперечатися, пояснювати, перекладати провину на інших. Навіть якщо ви впевнені, що все зробили правильно і найкращим чином, а вас засуджують. Поважайте точку зору та авторитет співрозмовника, не реагуйте на провокації. Навіть якщо зараз ви не згодні з почутим, коли емоції стихнуть, спробуйте ще раз проаналізувати критику і виділити корисні поради.

Гороскоп для Тельців

Протягом тижня зможете розслабитися і позбутися стресу. Хороший період для гармонізації стосунків у сім’ї та з коханою людиною. Добре проходить адаптація, ви здатні підлаштуватися під будь-яку ситуацію і знайти взаєморозуміння з навколишніми. З легкістю зав’язуються романтичні знайомства, але якщо об’єкт симпатій стає нецікавим, то спілкування швидко зводиться нанівець. Натхнення, уява, інтуїція, розуміння інтересів близьких допоможуть вам вирішити багато проблем. Проникливість допоможе у практичних питаннях.

Гороскоп для Близнюків

Ваші старання забезпечать позитивний результат будь-яких справ, а зміни принесуть покращення якості життя. Посилюється ваша інтелектуальна діяльність, вдало вирішуються багато завдань, зокрема за допомогою інтуїції. Хороший період для читання професійної літератури, підвищення кваліфікації, отримання потрібних знань, навчання. Безліч вдалих контактів, телефонних дзвінків, обов’язково приведуть до реальних результатів. Можна впроваджувати практичні, раціональні ідеї. Вдало складаються короткі ділові поїздки.

Гороскоп для Раків

Ви зможете впритул наблизитися до реалізації своїх цілей. Гарний час для самореклами, а кар’єра та інші амбіції виступають на перший план, ваші дії мають неабиякий вплив на майбутнє. Ваша наполеглива праця привертає увагу навколишніх і тих, хто має владу. Активізується діяльність, пов’язана з керівництвом і представниками влади. Це може означати, що вам доведеться робити додаткову роботу для свого керівника. Не беріть участі у справах, якщо не хочете, щоб про них дізналися навколишні. Хороший день для запрошення в гості потрібних людей.

Гороскоп для Левів

Піднімаються старі проблеми, зобов’язання, дані колись обіцянки. Можуть виникнути складнощі і протистояння з керівництвом, представниками влади, впливовими людьми. Існує тенденція до розриву старих стосунків. Зависока імпульсивність, емоційність і нервозність спонукають до необачних кроків. Лише подолання негативних психологічних посилів допоможе уникнути великих неприємностей. Приходить усвідомлення з багатьох тем, а внутрішні трансформації сприяють звільненню від певних блоків. Так, ви зможете з новими силами і чистою свідомістю будувати подальше життя.

Гороскоп для Дів

Можливе отримання приємної звістки, довгоочікуваного листа. Період конструктивного обговорення поточних справ і завдань навіть з тими співробітниками, з ким раніше не виходило знайти взаєморозуміння. Реорганізація робочої обстановки і методів виробництва, які підвищать продуктивність праці у подальшому. Піднесений настрій і незвичайна рухливість, сприяють вирішенню багатьох практичних завдань. Тиждень сприятливий для будь-яких контактів вдома, вирішення важливих питань у неформальній обстановці. Легкість спілкування та цінні ідеї дають хороший ефект під час встановлення потрібних стосунків.

Гороскоп для Терезів

Ви можете відчути деякий тиск з боку інших людей, можлива критика на вашу адресу. Але якщо ви прагнете знайти популярність і ведете активне соціальне життя, доведеться це прийняти і зробити висновки. Енергія та ентузіазм спрямовані на партнерські та інші союзи, співпрацю та спілкування з навколишніми. Досягати поставлених цілей наодинці буде складніше, ніж разом з партнером. Натхнення, викликане іншими людьми, пробуджує вас до активних фізичних дій. Поліпшуються стосунки з протилежною статтю, з’являються нові знайомства, поновлюються дружні взаємини.

Гороскоп для Скорпіонів

У цей період фізичні завдання легше виконувати, а у справах спостерігається значний прогрес. Якщо виявите більше енергії та ентузіазму у професійній діяльності, то отримаєте схвалення. Посилення фізичної енергії надає вам дух суперництва в тому, що стосується роботи, колег або службовців. Схильні до негайного вирішення виникаючих проблем. Якщо швидкого рішення немає, то виникає роздратування і з’являється схильність до поспішних дій. А це може привести до фінансових ускладнень, що стосуються спільного капіталу, питань страхування, податків, аліментів і спадщини, боргових зобов’язань.

Гороскоп для Стрільців

Імпульсивність і нервозність спонукають до необачних кроків. Критичність у судженнях ставить під удар значущі стосунки. Прагнення до емоційного тиску, нехтування інтересами найближчих людей, можуть призвести до конфліктів, вимушеної розлуки, розриву стосунків. Прийшов час відмовитися від застарілих, безперспективних ділових взаємин. З’являється тенденція до зайвого оптимізму, фінансового марнотратства, деякі упередження і забобони, ідеологічна незгода і необачні обіцянки, багато в чому пояснюють невдачі цього періоду.

Гороскоп для Козерогів

Складно утриматися від азарту, з’являється схильність розтратити багато фінансових і енергетичних ресурсів. Ваша енергія та активність можуть стати у нагоді там, де потрібно швидко діяти та організовувати важливі заходи, впевнено розмовляти з впливовими людьми. Діловий натиск і готовність ризикнути приносять прибуток та успіх. Керівництво щодо до вас налаштоване благодушно та з великою ймовірністю підтримає прохання про зростання зарплати і допомоги в особистих проблемах. Прагнення до вершин, активні дії для досягнення цілей, допоможуть успішно довести свою значимість.

Гороскоп для Водоліїв

Зовнішні обставини сприяють цілеспрямованим, конструктивним діям. Фізично активна атмосфера сприяє спілкуванню та діяльності, особливо пов’язаної з братами, сестрами і сусідами. Саме за вашими справами вас оцінюють у цей період. Якщо слів виявиться недостатньо, то ви можете виконати безліч доручень та інших справ та отримати додаткові бонуси. Це гарний час для коротких поїздок у ті місця, де були доволі давно. Тиждень сприятливий для реорганізації виробництва, купівлі оргтехніки, впровадження новаторських ідей.

Гороскоп для Риб

У центрі уваги опиняться доходи, які збільшилися завдяки наднормовій праці, пошуки додаткової роботи та інші дії, з метою заробити більше грошей. Це період, коли ви можете заробити, але водночас гроші витрачаються так само швидко. Небезпечно здійснювати довгострокові фінансові вкладення, грати на біржі, оформляти договір оренди і критикувати керівництво. Говоріть більше компліментів і менше критикуйте, цим ви зможете привернути увагу потрібних людей. Сприятливий період для громадської роботи, впливові люди допоможуть у вирішенні складних питань.

Любовний гороскоп

Щоб побудувати щасливі та міцні стосунки у 2020 році необхідно знати сильні і слабкі сторони вашого партнера, вподобання і те, що людині не подобається.

Також варто враховувати період знайомства та ваші побажання. Аби ви точно не помилилися у своєму виборі, Факти ICTV створили любовний гороскоп на 2020 рік.