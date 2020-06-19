Магнітні бурі в червні пройдуть двічі. У цьому місяці очікуються один сильний і один середній спалах на сонці.

Найсильніше коливання магнітного поля прогнозується 9 червня.

Магнітні бурі впливають найбільше на метеозалежних людей і часто викликають у них фізичний і емоційний дискомфорт.

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Магнітні бурі в червні 2020:

8 червня

9 червня

Симптоми під час магнітних бур:

головний біль;

зниження або підвищення тиску;

відчуття слабкості;

біль у суглобах;

нестабільний емоційний стан;

проблеми зі сном.

Що робити під час магнітних бур:

більше часу перебувати на вулиці;

спати мінімум вісім годин на добу;

підтримувати водний баланс – не менше 2 літрів води на добу;

не вживати алкоголь, гостру і жирну їжу;

відмовитися від кави і чорного чаю і віддати перевагу трав’яному чаю;

намагатися уникати стресу.

Магнітна буря є коливанням геомагнітного поля нашої планети. Вона може тривати кілька годин або навіть днів. Їхньою причиною є відлуння вибухів на Сонці, які долітають до Землі.

Нагадаємо, під час магнітних бур необхідно ретельно стежити за станом свого здоров’я. Щоб підготуватися до ймовірних спалахів, Факти ICTV склали календар магнітних бур на 2020 рік.