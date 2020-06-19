Кільцеве сонячне затемнення припадає на 21 червня – неділю. Однак це явище можна побачити лише у кількох місцях планети.

Найкраще його буде видно у азіатських чи африканських країнах, зокрема жителі Індії зможуть побачити його майже у повному обсязі.

Українці зможуть побачити лише частину затемнення. За київським часом воно буде о 9.40.

Однак сонячне затемнення 21 червня можна подивитися і онлайн.

Повна фаза сонячного затемнення триватиме 38 секунд.

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Місяць, Сонце і Земля стануть в один ряд, а природний супутник Землі закриє частину Сонця, тому видно буде лише його крайні лінії.

Це затемнення стане третім у 2020 році.

Що не можна робити у день сонячного затемнення

У день кільцевого сонячного затемнення не можна гуляти на гучних вечірках і заводити розмови з токсичними людьми. Також не можна влаштовувати генеральне прибирання.

Окрім цього варто уникати важливих зустрічей та не ухвалювати відповідальні рішення.