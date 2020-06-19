День батька в Україні відзначають у третю неділю червня. У 2020 році татусів вітатимуть 21 червня.

В Україні свято офіційно визначили з 8 травня 2019 року, коли Кабмін схвалив указ президента Про День батька.

Уряд обґрунтував це рішення забезпеченням сприятливих умов для всебічного розвитку сім’ї та підвищення статусу чоловіка як батька у вихованні дітей.

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За кордоном татусів вітають у різні дати. США святкують День батька ще з 1910 року, однак із 1966 року роблять це винятково у третю неділю червня.

Також у червні День тата святкують в Аргентині, Канаді, Японії, Ірландії, Індії, Нідерландах, Туреччині, Словаччині.

День матері в Україні святкують у другу неділю травня.

Відповідний указ №489/99 був ухвалений президентом 10 травня 1999 року.

Це свято відзначають у 85 країнах світу. Вперше День матері визнали офіційним святом в США у штаті Вірджинія, після того, як американка Анна Джервіс у 1908 році вирішила ініціювати вшанування пам’яті померлої матері.