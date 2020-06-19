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Факти / Lifestyle

У Китаї жінка народила близнюків з різницею в 10 років

У китайській провінції Хубей жінка на ім’я Ван народила двох близнюків з різницею в 10 років.

Це сталося через те, що Ван вдалася до процедури штучного запліднення. Жінка не могла завагітніти протягом п’яти років і зважилася на ЕКЗ.

У 2009 році вона завагітніла і в червні 2010 року у неї народився син Лу Лу. Коли він трохи підріс, то попросив у батьків брата або сестру. 41-річна жінка повторно звернулася в цю клініку, у якої залишилися ембріони з минулої процедури.

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Найбільш життєздатним виявився генетично ідентичний Лу Лу. Таким чином, 16 червня у жінки народився близнюк Лу Лу, якому в цьому місяці буде 10 років.

близнец

Дитина важить стільки, скільки важив його брат – 3,5 кг. Батьки назвали хлопчика Тонг Тонг, що означає Такий самий.

З близнюками часто відбуваються кумедні ситуації. Наприклад, в США жінка народила двох близнюків в різні роки. Справа в тому, що одна дитина з’явилася на світ 31 грудня 2016 року о 23.50, а другий на 11 хвилин пізніше.

Таким чином він народився 1 січня 2017 року.

Фото: Hubei maternal and child health hospital

Джерело: Daily Mail

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