19 червня в Україні відзначатимуть нове свято – День фермера. Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський.

Як зазначили в Офісі президента, роль українського агровиробника стає ще важливішою для держави.

– Україна дала старт реформі, на яку чекала всю незалежність. Реформі, без якої не може процвітати жодна держава. Без земельної реформи Україна не матиме шансу знову стати житницею Європи.

Цьогоріч парламент ухвалив, а я підписав низку законів, які впорядковують обіг землі, роблять його прозорим, справедливим та ефективним. Розвиток фермерства надзвичайно важливий для української економіки, – наголосив Володимир Зеленський.