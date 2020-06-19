19 червня в Україні відзначатимуть нове свято – День фермера. Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський.
Як зазначили в Офісі президента, роль українського агровиробника стає ще важливішою для держави.
– Україна дала старт реформі, на яку чекала всю незалежність. Реформі, без якої не може процвітати жодна держава. Без земельної реформи Україна не матиме шансу знову стати житницею Європи.
Цьогоріч парламент ухвалив, а я підписав низку законів, які впорядковують обіг землі, роблять його прозорим, справедливим та ефективним. Розвиток фермерства надзвичайно важливий для української економіки, – наголосив Володимир Зеленський.
На підтримку сільгоспвиробників держава вже виділила 4 млрд грн.
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Також фермерам нададуть пільгові умови для придбання сільськогосподарської землі.
У майбутньому влада планує створити Фонд гарантування кредитів малим фермерам та Фонд розвитку сільських територій.
До слова, дату 19 червня обрали не з проста. Саме цього дня у 2003 році в Україні ухвалили закон Про фермерське господарство. Свято створене з метою підтримки фермерського руху в Україні.