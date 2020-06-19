Коблево в 2020 році вже у всю приймає туристів. Тут і раніше було багато киян, які захотіли сховатися від коронавірусу.

Готелі на курортах Миколаївської області готові до прийому гостей з урахуванням всіх протиепідемічних правил.

Факти ICTV підготували матеріал про відпочинок у Коблевому 2020.

Коблево 2020 – ціни на житло

Будиночок в екоготелі Коблевому в 2020 році коштуватиме 3 500 грн за добу, а в пік сезону 5 000 грн. За ці гроші туристам пропонують кімнату з двоспальним ліжком і дитячу, також є вітальня, тераса і ванна кімната. На території готелю є озеро, а розташований він в соснах.

Читайте: Відпочинок у Генічеську 2020 – ціни на житло і розваги

На території є басейн зі своєю системою фільтрації, яка є безпечною на відміну від хлорки. Біля нього розташовані шезлонги на дистанції один від одного.

Тут є бар, а з послуг – масаж. За словами персоналу, все ретельно обробляється антисептичними засобами.

У готелі є дитячий майданчик і анімація.

Відпочинок в Україні 2020

У 2020 році українці зможуть відвідати найпопулярніші курорти України. Зокрема, Одесу, Залізний Порт, Грибівку, Джарилгач та Генічеськ.

Також укранінцям доступний і гірський відпочинок. У 2020 році можна відправитися в Карпати, Шаян, Дземброню та інші не менш мальовничі місця.

Факти ICTV регулярно публікують матеріали про відпочинок в Україні в 2020 році.