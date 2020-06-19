Одеса – один із найпопулярніших морських курортів України. Українські туристи їдуть до міста не лише за морем, а і за його архітектурними пам’ятками.

Факти ICTV підготували матеріал про відпочинок у Одесі у 2020 році.

Одеса 2020 – ціни на житло

Стандартний номер у готелі у центрі Одесі з двомісним ліжком, меблями та власною ванною кімнатою, холодильником та видом на вулицю Дерибасівську коштуватиме 700 грн за добу.

А доба у поліпшеному номері-стандарті на першій лінії з видом на море – 2 тис. за двох без сніданку.

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Одеса 2020 – розваги

В Одесі туристи можуть відпочити біля моря, покупатися та позасмагати.

Крім того, вони можуть відвідати кафе міста та найстаріший паб, який працює з 1883 року.

Відомі клуби Одеси поки не працюють у повній мірі через карантин.

Крім того, гості міста зможуть прогулятися туристичними вулицями міста, одна з яких – Дерибасівська.

Відпочинок в Україні 2020 – куди поїхати

Традиційно українці їдуть на відпочинок до моря у Одеську, Херсонську чи Запорізьку області.

Крім того, популярністю користується активний відпочинок у Карпатах.

Але цікаві природні об’єкти та пам’ятки є у кожному регіоні країни. Детальніше про відпочинок в Україні 2020 читайте у матеріалах Фактів ICTV.