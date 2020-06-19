День медика 2020 в Україні відзначатимуть 21 червня.

У цей день вітають усіх медичних працівників – лікарів, фельдшерів, лаборантів, медсестер та санітарів.

Свято з’явилось у часи Радянського Союзу. Тоді президія Верховної Ради СРСР встановила святкувати День медичного працівника у третю неділю червня.

Верховна Рада України у 1994 році підтвердила дату свята Дня медика.

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Міжнародний день лікаря щороку відзначають в перший понеділок жовтня.

День медичної сестри відзначають щорічно 12 травня.

Раніше Факти ICTV публікували список заборонених подарунків для медиків у їх професійний день.