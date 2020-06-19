У п’ятницю, 19 червня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 28 місячний день.

Це буде нейтральний день. Астрологи рекомендують в цей період не приймати важливих рішень, які в подальшому можуть вплинути на ваше життя.

Варто в цей день займатися справами, які не потребуватимуть посиленої уваги. Щоб уникнути конфліктів на роботі, варто вчасно підійти до начальства, і поговорити.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

Для деяких людей буде підвищена інтелектуальна активність, тому астрологи рекомендують, в першу чергу, не зволікати з прийняттям рішень.

Є ризик, що в 28 місячний день може бути бажання переключитися на щось інше, наприклад, на інша справа. Однак важливо пам’ятати, що для досягнення поставлених цілей, розпорошуватися на інше не варто.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.