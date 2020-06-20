Червневе сонцестояння: новий дудл Google

Червневе сонцестояння – новий дудл від Google. Це явище відбувається щороку в період з 20-22 червня. Часто його називають літнім сонцестоянням.

За київським часом червневе сонцестояння настане 21 червня о 13.07.

Після цього часу день зменшуватиметься, а ніч – ставатиме довшою. Тому сьогодні в Україні очікується найдовший день – 16 годин 27 хвилин.

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На новому дудлі зображено сонце і квітчастий парашут. Напис Google намальований незвичайним шрифтом на персиковому тлі.

День літнього сонцестояння 2020

У день літнього сонцестояння існує ряд заборон і традицій. Зокрема, в цей день заборонено сваритися, плакати, переїдати м’яса.

Також в цей день прийнято загадувати бажання, яке збудеться протягом року.

Літнє сонцестояння в 2020 році збігається з датою кільцевого сонячного затемнення, яке настане о 9.40 за київським часом. Астрологи радять позбавлятися в цей день від негативної енергетики.