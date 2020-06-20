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Факти / Lifestyle

Погода в Україні на 20 червня (КАРТА)

В Україні на суботу, 20 червня, синоптики прогнозують дощову погоду.

У західних регіонах пройдуть дощі з грозами. Температура вдень 22°-25°, вночі 14°-16°.

На Півночі України також гроза, стовпчики термометрів вдень покажуть 27°-29°, вночі 18°-20°.

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Жителям центральних областей варто приготуватися до опадів і розкатів грому. Повітря прогріється до 30° вдень, до 19° вночі.

На Сході країни синоптики прогнозують сонячну і спекотну погоду. Температура вдень 30°-32°, вночі 16°-19 °.

У південних регіонах пройдуть грози. Повітря прогріється до 28° вдень і до 19° вночі.

Погода в Україні на сьогодні - 20 червень 2020

Погода у червні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, увесь червень погода в Україні буде спекотною і з грозами. Середня температура протягом місяця буде на рівні +16° – +21°.

Очікується, що максимально в червні стовпчики термометрів покажуть +39°. У горах температура прогріється максимум до +31°.

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