У суботу, 20 червня, Місяць перебуває в знаку Близнюки. Це 29 місячний день.

У цей день астрологи рекомендують відпочити від рутинних справ. Вдалий час для занять домашніми справами.

Проте 20 червня краще відпочити, і набратися сил перед майбутнім тижнем, який може датися нелегко.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

У 29 місячний день можуть невдало йти фінансові справи. Від будь-яких серйозних покупок астрологи рекомендують відмовитися. Однак для придбання тих речей, які ви давно планували, це буде вдалий день.

Загальний життєвий тонус організму може бути зниженим, тому варто обережніше ставитися до конфліктних ситуацій, які можуть спровокувати проблеми зі здоров’ям.

Для 29 місячного дня може бути властивою пасивність, але все ж варто дати організму невелику перерву і можливість відпочити.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.