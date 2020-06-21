День батька 2020 – молоде свято для нашої країни. Це день для всіх чоловіків, які вже мають дітей.

Святкують його у третю неділю червня. Цьогоріч вітати татків потрібно 21 червня.

Читайте: Як привітати тата з Днем батька – 5 ідей

Що за свято

Ідея святкування в Україні оформилась у 2006 році, коли з’явилась громадська ініціатива від Міжнародного центру батьківства. Мовляв День матері є, а іншої половинки немає.

У 2018 році уряд офіційно затвердив свято. У розпорядженні Кабміну цей день описали, як можливість підвищити статус чоловіка у вихованні дітей. Це святкування має зміцнити українські родини.

Історія свята

Свято в часописи потрапило вперше у 1910 році у Сполучених Штатах Америки. Свого батька-ветерана привітала Сонора Додд. Відтоді, це свято вкоренилося у неофіційний календар для святкувань. З 1966 року стало національним.

Нині з святом вітають татків більше ніж у 45 країнах.

Традиції у День батька

У цей день прийнято дітям вітати татусів та догоджати їх забаганкам. Можна виїхати на природу на шашлик, або допомогти розібрати завали речей у гаражі.

Головне завдання на цей день – зробити приємно і залишити гарне враження.

У США є стара традиція з трояндами. Якщо батько живий прикріпити на одяг потрібно червону квітку. Якщо він помер – білу.

Що подарувати на День батька 2020

Одвічне питання при підготовці до святкування – що подарувати винуватцю торжества. Над ідеями ламає голову вся родина – вигадують ігри чи квести, згадують різні випадки з життя.

Факти ICTV вам у цьому допоможуть. Зібрали ідеї подарунків на День батька 2020. Тут і риболовля, спорт, колекції монет та садівництво.