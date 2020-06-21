День батька 2020 - привітання у картинках

День батька 2020 українці святкуватимуть 21 червня. У цей день прийнято вітати своїх тат і дарувати їм подарунки в знак любові та вдячності.

Щорічно це свято відзначають у третю неділю червня. Не забудьте почати цей день з поздоровлень найближчих і найкращих татусів.

Для цього Факти ICTV підготували гарні і оригінальні привітання у картинках, які допоможуть привітати батьків.

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Свята у 2020 році

Щороку в Україні відзначають низку державних і недержавних свят.

Одні з них святкуються з року в рік у одну і ту ж дату, інші – відзначаються у різні дні.

Для того, щоб українці не забули про свята, Факти ICTV публікували календар свят в Україні на 2020 рік.