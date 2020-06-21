День літнього сонцестояння 2020: історія, прикмети і традиції

День літнього сонцестояння 2020 припадає на 21 червня, – це найдовший день у році. Його тривалість становить 17 годин і 33 хвилини.

Щороку день літнього сонцестояння відзначають 20 або 21 червня залежно від того, високосний рік чи звичайний. Свою назву він отримав через те, що нахил осі обертання Землі в напрямку на Сонце приймає найменше значення.

Тобто наша планета максимально повертається своєю Північною півкулею на Сонце. Тому складається враження, що сонце в зеніті і не сідає.

До речі, саме день літнього сонцестояння символізує початок астрономічного літа.

Історія і традиції свята

Здавна особливо шанобливо до дня літнього сонцестояння ставилися язичники. Коли вони почали його відзначати, точно не відомо. Однак цей день мав велике значення для наших предків, бо вони підпорядковувалися природним циклам.

Язичники вважали за необхідне у день літнього сонцестояння скупатися у річці, оскільки це символізувало очищення душі. А от щоб бути здоровими весь рік, наші предки спалювали сорочки хворих у вогні. У такий спосіб вони, начебто, спалювали саму хворобу.

Також вважалося, що день літнього сонцестояння ідеально підходить, щоб змінити своє життя на краще. Все через те, що в ніч перед сонцестоянням об’єднуються всі чотири стихії – земля, повітря, вогонь і вода.

Тому потрібно загадувати найпотаємніші бажання і до кінця року вони повинні здійснитися.

Крім магічних ритуалів, наші предки не забували і про веселощі. У цей день вони стрибали через вогонь, співали пісні і просто розважалися.

До речі, навіть у стрибки через багаття вони вкладали особливе значення. Вважалося, що це потрібно робити, щоб був гарний урожай і достаток в родині.

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Прикмети у день літнього сонцестояння:

У ніч з 20 на 21 червня потрібно покласти під двері монету. У такий спосіб ви постійно притягуватимете до себе гроші.

В одязі у цей день обов’язково має бути жовтий колір. Тоді успіх і вдача супроводжуватимуть вас протягом року.

Якщо зустріти світанок у день сонцестояння, то це дасть сил і здоров’я на весь рік.

Якщо погода 21 червня зіпсується і буде гроза, то варто чекати затяжної негоди.

Погана погода вранці вказує на невдалий рік.

Однак день літнього сонцестояння повязаний не тільки зі святкуванням і веселощами. Саме через те, що цей день має магічну енергетику, потрібно обережно ставитися до всього, що ви робите.

Для того, щоб вберегти себе від лиха, існують заборони, що не можна робити у день літнього сонцестояння. Зокрема, 21 червня в жодному разі не можна плакати і з’ясовувати стосунки.