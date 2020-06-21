День медика 2020 - привітання в картинках

День медика 2020 українські лікарі святкуватимуть 21 червня.

Щорічно дата свята різниться. Його відзначають в кожну третю неділю червня.

Рішення про святкування встановлено ще в 1980 році в СРСР, пізніше в Україні свято заснували згідно з указом президента Про День медичного працівника.

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З Днем медика 2020 можна привітати знайомих або лікарів, до яких ви ходите, за допомогою картинок, листівок або СМС. Загалом, будь-яким доступним способом.

Щоб вам простіше було знайти електронну листівку, Факти ICTV підготували ексклюзивні привітання з Днем медика в картинках.

День медика – не державне свято, тому в понеділок вихідного не буде. Незважаючи на це, в червні в українців є два додаткових вихідних за Трійцю і День Конституції. Факти ICTV публікували календар вихідних у червні 2020.