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Факти / Lifestyle

Еністон, Стінг і Кідман: топ-7 зірок, які практикують йогу

Міжнародний день йоги 2020 припадає на неділю – 21 червня. Офіційно свято відзначають з 2015 року після резолюції ООН.

Йога – це одна зі стародавніх практик, що зародилась в Індії. Саме слово йога у перекладі із санскриту означає “приєднуватися”. Це символізує об’єднання свідомості і тіла.

У наш час йога стала дуже популярним заняттям. Багато світових зірок є прихильниками цього напрямку.

До Міжнародного дня йоги ми зробили підбірку знаменитостей, які вже довгий час практикують йогу.

Дженіфер Еністон 

Дженніфер Еністон активно займається йогою разом зі своїм персональним тренером. Це допомагає акторці працювати над заспокоєнням внутрішнього світу.

 

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“You are so much stronger than you think.” ???? Hey Fans ! Check the link in the bio to buy Exclusive F.R.I.E.N.D.S Merchandise. Grab it before it is gone! New Stock Up !

Допис, поширений Jennifer Aniston Fans (@jenniferanistononline)

Ніколь Кідман 

Акторка розпочинає свої заняття з йоги о п’ятій ранку. Це допомагає їй впоратись з тяжким завантаженим графіком.

Читайте: Нова йога: Джорджина Родрігес похизувалася спокусливими формами зі спортзалу

Рікі Мартін 

Рікі Мартін є прихильником домашньої хатха-йоги. Співак розповідав, що саме вона допомагає йому контролювати емоції.

 

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8:43am #Naoshima ????????

Допис, поширений Ricky (@ricky_martin)

Стінг 

До занять з йоги Стінг дістався лише у 38 років, а до цього був шанувальником “чоловічих” тренувань у спортзалі.

Однак це не завадило йому стати майстром цієї справи. Співак віддає перевагу аштанга-віньяса-йозі – сучасна форма класичної індійської йоги.

 

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#Repost @olafheinestudio ・・・ Early morning yoga class in the elevator…Whose feet are those? Take a guess. PS: He‘s a legal alien…

Допис, поширений Sting (@theofficialsting)

Жизель Бюндхен

Бразильська супермодель, відома як одна з ангелів Victoria’s Secret, неодноразово стверджувала, що саме йога допомагає їй вже кілька років підтримувати фігуру у чудовій формі.

Кейт Хадсон

Акторка почала займатися йогою завдяки своїй мамі. Кейт розповіла, що медитація допомогла їй пережити серйозну кризу. Ба більше, зараз Кейт навіть має власний бренд одягу для йоги.

 

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A breathe and flow kinda Friday @fabletics #fableticsfriday #cofounder #findingmyyogi ❤️???? (???? @swimswammyslippyslappy )

Допис, поширений Kate Hudson (@katehudson)

Різ Візерспун

Акторка почала займатися йогою після пологів. Практика допомогла їй швидко відновити форму та привести фігуру до ладу. Зараз Візерспун може похизуватися прекрасним тілом.

 

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I call this #treatpose.????‍♀️

Допис, поширений Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Йога для початківців  

Йога допомагає залишатися у гарній формі та знайти душевний спокій. Це хороша альтернатива тренування у спортзалі. Однак тут важливо дотримуватися правил та правильно розпочати, аби не нашкодити собі.

Ми підготували рекомендації з занять йогою для початківців, які допоможуть налаштуватися і полюбити цю справу.

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