День Конституції України 2020: дата та історія

28 червня український народ відзначає велике свято – День Конституції 2020.

Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада України ухвалила Основний Закон, що скасовував дію конституції УРСР 1987 року.

Дата Дня Конституції – незмінна, а сам день є державним вихідним.

Факти ICTV розповідають історію створення та п’ять головних фактів, які необхідно знати про Конституцію України.

Конституційна ніч

Не всім відомо, але розробка Основного Закону України тривала цілих шість років.

Остаточне ухвалення Конституції України відбулося у ніч з 27 на 28 червня 1996 року.

Народні депутати декілька хвилин вітали ухвалення Конституції гучними оплесками, чимало із них того дня не стримували сліз від щастя.

Саме тоді у стінах Верховної Ради вперше прозвучав гімн України.

Україна є останньою країною колишнього СРСР, що проголосувала за створення нової конституції.

Хто був проти?

Причиною такого затяжного обговорення та ухвалення конституції була ціла низка протиріч між двома парламентськими силами – демократами та комуністами.

Деякі експерти говорили про особистий конфлікт між президентом Леонідом Кучмою та спікером Олександром Морозом.

Спочатку комуністи виступали проти самого обговорення нового закону: їх цілком влаштовувала конституція радянського зразка. Не менш гостро, ніж зараз, тоді обговорювався статус української та російської мови, а також питання Криму.

Стенограма засідання Ради 27-28 червня зберегла слова спікера Олександра Мороза: він попереджав усіх депутатів, що робота триватиме усю ніч, і нікому не буде дозволено покинути залу до закінчення роботи над Основним Законом.

За ухвалення Конституції України проголосувало 315 народних депутатів, 12 утримались, а 36 було проти. Ще 30 депутатів голосувати відмовилися.

Єдине державне свято

День Конституції України – єдине свято, закріплене на державному рівні в самому тексті Конституції.

Про це свідчить остання, 161 стаття.

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Українські попередники Конституції

За часи існування державності на теренах сучасної України було написано цілу низку законів, сформованих у статути, устави, акти та договори.

Історики називають ці закони “попередниками” сучасної української конституції.

Руська Правда Ярослава Мудрого – XI-XII століття.

Три Литовські статути – 1529, 1566, 1588 роки.

Акти козацької державності – друга половина XVII століття.

Конституція Пилипа Орлика – 1710 рік.

Проекти Конституції Кирило-Мефодіївського братства – 1850 рік.

Маніфест Самостійна Україна Миколи Міхновського – 1900 рік.

Конституція Української Народної Республіки – 1918 рік.

Чотири конституції УРСР – 1919-1978 роки.

Одна з кращих на пострадянському просторі

Вже за декілька місяців після ухвалення Конституції України міжнародні експерти схвально оцінили її зміст.

За деякими оцінками, вона вважається чи не найдемократичнішою серед країн колишнього соцтабору.

Однак деякі юристи переконані, що незважаючи на демократичність, часто Конституція виявляється недієвою.

Французький імператор Наполеон сказав: писати закони набагато легше, ніж їх виконувати. У День Конституції 2020 ці слова набувають нових сенсів.

Наталка Тарчевська