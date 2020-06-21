Як працюють пляжі Києва - ФОТО

У столиці відкрили для відвідування 32 зони відпочинку біля води, однак купатися дозволено лише на 12 пляжах Києва.

Хоча жителі столиці ще на початку червня самостійно відкрили для себе пляжний сезон, нехтуючи карантинними обмеженнями.

Спекотна погода змушує людей йти на пляж і тепер такі походеньки є законними, оскільки КМДА офіційно відкрила пляжний сезон.

Люди повинні дотримуватися санітарно-епідемічних обмежень та витримувати дистанцію у 1,5 м.











Сезон відкрито: як працюють пляжі Києва / 3 фотографии

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Пляжі із дозволом купатися:

Венеція;

Веселка;

Галерний;

Дитячий;

Золотий;

Молодіжний;

Передмістна Слобідка;

Пуща-Водиця;

Райдуга;

Троєщина;

Центральний;

Чорторий.

Зони відпочинку без дозволу купатися:

Алмазна;

Березняки;

Біла;

Верхня;

Голуба;

Горбачиха;

Довбичка;

Лісова;

Міська;

Наталка;

Осокорки;

Редьчина;

Русанівська коса;

Русанівський канал;

Святошин;

Синєозерна;

Совська балка;

Сонячна.

Пляжі Тельбін і Вербне уже готові до приходу киян, проте поки що купатись там не рекомендують.

Носити маску на пляжі не обов’язково при дотриманні соціальної дистанції в 1,5 м.