День батька – новий дудл від компанії Google. Це свято щорічно відзначають у третю неділю червня. У 2020 році воно припадає на 21 число.

У це свято Google пропонує створити яскраву інтерактивну листівку зі зворушливих стікерів та надіслати своїм татам будь-яким зручним способом.

У добірці стікерів ви знайдете все, що допоможе висловити свою любов найдорожчій людині, – сердечка, гудзики, мушлі, листочки, квіточки, солодощі, милих бджілок тощо.

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День батька в Україні

Це молоде свято для нашої країни. В Україні його відзначають з 2006 року за ініціативи Міжнародного центру батьківства. Але офіційно День батька затвердили тільки у 2018-му.

Його мета – підвищення статусу чоловіків у вихованні дітей та зміцнення українських родин.

У світі це свято відзначають з початку XX століття. Нині у цей день тат вітають у 45 країнах.

Факти ICTV також підготували гарні і оригінальні привітання у картинках до Дня батька 2020.

Джерело: Google