Apple представила iOS 14: що нового

Apple анонсувала нову операційну систему для iPhone iOS 14 на конференції WWDC 2020.

У новій iOS 14 вхідний дзвінок нарешті відображається у віджеті, а не на повний екран.

Що нового в iOS 14

Бібліотека додатків. Автоматично організовує усі ваші програми в логічні колекції, а також може виконувати пошук певних програм.

Віджети. Тепер віджети можна розміщувати прямо на робочому столі. Знайти усі доступні варіанти віджетів можна в Галереї віджетів.

Картинка в картинці. Тепер ви можете дивитися відео під час роботи в інших додатках.

Siri. Тепер система управління голосом має новий компактний дизайн і представляє результати більш розумним способом: додатки відкриваються швидко, інформація доставляється у вигляді повідомлень.

Переклад. Siri тепер може допомогти з перекладом. Новий додаток під назвою Translate може працювати в автономному режимі і допоможе перекласти на 11 мов (доступна російська мова).

Повідомлення. Контакти можна буде закріпити в шапці додатка. Мемодзі тепер можна кастомізувати набагато глибше, включаючи вибір віку аватара. А ще додали медичні маски. У гілках листування груп можна відповідати на конкретні повідомлення.

Мапи Apple. З’явився пошук цікавих місць і гайди – статті від експертів для гостей великих міст. Також додали способи прокладання маршруту на велосипеді з урахуванням висот і місць, де доведеться взяти велосипед до рук. В Україні поки не підтримується. Можна тепер прокласти маршрут спеціально для електроавтомобілів – через місця, де будуть зарядні станції.

Читайте: Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ

Перейменування iOS не відбулося

Перед WWDC відомий інсайдер Джон Проссер написав, що Apple може заявити про перейменування iOS під час конференції WWDC.

За його інформацією, виробник iPhone міг перейменувати операційну систему iOS в iPhone OS. Як бачимо, цього не сталося.