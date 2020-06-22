Підписникам платформи PlayStation plus у червні 2020 компанія Sony безплатно подарує хіт про Другу світову війну Call of Duty: WWII та космічну сагу Star Wars Battlefront II.

PS plus за червень 2020 порадує гравців двома ”іграми-стрілялками” та будівельними симуляторами.

Call of Duty: WWII

Класична гра ”стрілялка” від першої особи про Другу світову війну. У першій місії ви штурмовик під час висадки у Нормандії, а далі воюєте у Булонському лісі на півдні Бельгії за британських командос. Також є можливість постріляти з пістолета-кулемета у розбомбленому Сталінграді, і покататись на танку.

У Call of Duty: WWII є вмонтований мультиплеєр – для гри у команді 8х8 та кооперативний режим. Але найцікавішим є режим Зомбі – там за гравцями ганяються реалістичні зомбі, і краю їх не видно.

Завантажити Call of Duty: WWII можна на PlayStation plus.

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Star Wars Battlefront II

Сюжетна гра на основі кіносаги Зоряні війни. Сюжет розповідає про Ідена Версіо, який командує імперським загоном та ганяється за повстанцями.

У грі є мультиплеер та кооперативний режим.

Завантажити Star Wars Battlefront II можна буде на наступному тижні у PlayStation plus.

Також для PS plus у червні 2020 доступні симулятори будівництва – Farming Simulator 19 та Cities: Skylines.

Farming Simulator 19

У грі-стратегії – розвивайте свою ферму та станьте найуспішнішим фермером у США. Можна сіяти моркву та керувати комбайном на безкрайньому полі.

Завантажити Farming Simulator 19 можна на PlayStation plus.

Cities: Skylines

Ще одна стратегія, де ви – міський голова і розбудовуєте його з всіма проблемами логістики та архітектури.

Завантажити Cities: Skylines можна на PlayStation plus.

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