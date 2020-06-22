День ангела Кирила відзначають 22 червня.
Святий рівноапостол Кирило разом з братом Мефодієм був творцем перекладу Євангелія з грецької на давньослов’янську мову.
Ми зібрали для вас СМС-привітання з Днем ангела Кирила, що б ви могли привітати своїх близьких з іменинами.
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Кирила,
Прийми привітання!
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День Ангелів в році є дуже багато,
Та ось День Кирила сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
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Хай Кирилу життєву дорогу
Встеляють небесні зірки,
І ангел твій хоронитель,
Хай буде з тобою завжди!
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Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Кирила іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
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В день Ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я
І хай тебе оберігає Бог!
У повному церковному календарі на 2020 рік ви знайдете перелік важливих християнських дат, а також перелік усіх постів та поминальних днів. Наступне велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.