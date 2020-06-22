Погода у червні 2020 буде спекотною та з грозами. Такий прогноз дали на перший місяць літа в Укргідрометцентрі.

Середня температура упродовж червня буде триматися на рівні 16°-21°, що на градус вище традиційних багаторічних значень. А ось у горах повітря прогріватиметься від 9° до 15°.

У червні українці зможуть позасмагати: синоптики прогнозують температурний максимум місяця близько 39° тепла, у гірських районах – 31°. Хоча будуть і морози: до 0-3° у північних, західних та східних областях, до 5° морозу у Карпатах.

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Порівняно з травнем у червні очікується більша кількість гроз, злив та граду, хоча місячна кількість опадів утримається у межах середніх багаторічних значень.

– Місячна кількість опадів червня 43-90 мм, – уточнюють в Укргідрометцентрі.

У Карпатах у перший літній місяць може випасти 105-156 мм опадів.

Шквальні дощі і грози накривають Україну вже не вперше з початку місяця. 21 червня 89 сіл у п’яти областях залишилися без світла.

У Житомирській області знеструмлено 30 населених пунктів, у Волинській – 27, Чернігівській – 18, Сумській – 7, Чернівецькій – 7.