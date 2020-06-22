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Факти / Lifestyle

Ніжний літній манікюр: топ-5 ідей

Літній манікюр 2020 допомагає перетворити образ і навіть поліпшити настрій.

Саме в період, коли тепло, і сонце радує променями, хочеться зробити ніжний літній манікюр.

У 2020 році модними будуть всі нюдові відтінки, які максимально допоможуть дівчині поглянути на себе по-іншому.

ЧитайтеТемний манікюр 2020 – ідеї дизайну нігтів

Факти ICTV підготували наймодніші та ніжні ідеї літнього манікюру.

Дизайни з базами, що камуфлюють

 

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Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio)

 

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Публикация от Studio by Elvira Safina (@safinailstudio)

Павутинка

 

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Публикация от НОГТИ | БЛАГОВЕЩЕНСК (@iriss_pro_nails)

 

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Публикация от МАНІКЮР⭐️НАРОЩУВАННЯ ВІННИЦЯ (@inna_shkodych)

Каміфубукі

 

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Публикация от Маникюр????Минск | Уручье (@lu_nails_minsk)

 

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Публикация от MANICURE ???? | MINSK (@candy_nails_room)

Акварельний дизайн

 

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Публикация от ИДЕАЛЬНЫЙ МАНИКЮР АЛЕКСАНДРОВ (@aprel_nails)

Френч дизайн

 

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Публикация от МАНИКЮР|ОБУЧЕНИЕ|БРОВИ|РЯЗАНЬ (@mindal_studio)

 

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Публикация от МАНИКЮР●ПЕДИКЮР●ПАРИКМАХЕР● (@candy.studio)

Раніше Факти ICTV зібрали 10 трендових ідей літнього манікюру 2020.

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