Вперше за три місяці в аеропорту Київ людно. Летовище почало приймати та відправляти міжнародні рейси. Період закритих кордонів через пандемію для багатьох закінчився. Із цього аеропорту відновилось сполучення із шістьма країнами. В Данію, Німеччину, Естонію, Угорщину та Британію літає лоукост Wizzair, до Білорусі – компанія Бєлавіа.

Частково відновились рейси також з інших міжнародних аеропортів України. З Харкова полетіли до Будапешта та Мінська. З Одеси – до тих же міст плюс Тель-Авів. Та найбільше відправлень було з Борисполя. Не сотні як раніше, але кілька десятків на день.

До аеропорту відвідувачам чи зустрічаючим вхід заборонений. Тільки пасажири. Обов’язкова наявність квитка. Окрім багажу перевіряють тепер і температуру, а за необхідності тут зроблять і тест на коронавірус – необхідне обладнання вже сюди привезли.

Оскільки формальностей побільшало, то тепер бажано приїжджати в аеропорт заздалегідь. Аби уникнути черг на стійках реєстрації, в українських аеропортах встановили бокси автоматичної реєстрації.

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В кожній країні – вимоги різні. Деякі додатково просять мати при собі свіжі результати тесту на коронавірус, як, наприклад, Естонія. А от Велика Британія хоча й відкрита для усіх українців – вимагає, аби ви після прильоту два тижні були на самоізоляції.

Для України увесь світ зараз умовно можна поділити на три категорії. Зелена – місця, куди можна в’їхати за правилами, які діяли ще до пандемії. Жовта – із певними обмеженнями. Та червона – країни, які до себе взагалі поки не пускають.

Україна зараз веде переговори про вільний перетин кордонів із кількома державами, в тому числі, що входять до ЄС. Попередньо Євросоюз за безвізовим в’їздом має відкритись з липня. Але міністр Дмитро Кулеба каже, що ситуація може змінитися.

Україна цього тижня теж відкрила свої кордони – для літаків, що прибувають з-за кордону. І у нас також діють обмеження. На сайті Мінохоронздоров’я з’явився список із двома категоріями країн. Червоним позначені ті, де погана епідситуація. На тих, хто прибуває звідти, чекає двотижнева самоізоляція. Для громадян же країн, позначених зеленим, обмежень немає.

В літаках між пасажирами зберігається певна дистанція. Якщо ж у когось виявлять симптоми недуги – за борт його викидати не будуть, – жартують бортпровідниці. У стюардес новий обов’язковий дрес-код – маски та рукавички. А на міжнародних рейсах ви можете побачити ще й бортпровідниць в захисних костюмах, схожих на скафандри.

Якщо відпочинок в Україні вам не цікавий і ви все ж таки хочете полетіти закордон, туроператори запевняють: це можна буде зробити з липня. З першого числа відновлюються деякі чартерні рейси. Туроператори вже почали продаж путівок в Албанію, Туреччину та Єгипет. Вони навіть перестали брати аванс – тільки їдьте.

Відкриється для українців і Чорногорія. Щоправда, там вимагають довідку про результати тесту на коронавірус. Деякі оператори почали також продаж турів до Греції. Але Греція поки що приймає туристів тільки з деяких країн Європи. Їх небагато. Щодо українських туристів, то остаточне рішення мають прийняти на початку липня. Тут Афіни залежать ще й від позиції керівництва Євросоюзу.

Міжнародні рейси відновили, але потрібно бути готовим до того, що через нестабільну ситуацію з коронавірусом країни в будь-який момент можуть закрити свої кордони.

Австрія продовжила заборону на пасажирські авіарейси в Україну та низку інших країн до 30 червня.Зокрема, заборона на регулярні перевезення поширюється на країни, де фіксують високий ризик поширення Covid-19. Це Китай, Іран, Ломбардія (Італія), Білорусь, Португалія, Іспанія, Велика Британія, Швеція, Росія.

Винятки робитимуть тільки для польотів з перевезення вантажів, медичних авіарейсів чи авіарейсів, які перевозять сезонних працівників у сільськогосподарському та лісовому секторах та персонал у сфері догляду за хворими та літніми людьми.

19 червня Міжнародний аеропорт Львова відновив роботу та почав приймати і відправляти перші рейси після відновлення регулярних авіаперевезень.