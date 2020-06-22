Погода в Україні на сьогодні - 22 червня 2020

Погода в Україні 22 червня буде прохолодною, бо по всій території країни пройдуть дощі та грози.

На заході температура повітря вдень прогріється до +28º, але в регіоні будуть грози і шквальний вітер, зокрема рясний дощ пройде у Львівській області.

На півночі країни також буде спекотно: вдень до +29º, а уночі температура повітря опуститься до 17º тепла.

Східні та південні регіони також накриють дощі, а стовпчики термометрів сягнуть показника +28º.

У Києві буде спекотно – до +29º, місцями пройдуть грози і сильні пориви вітру.

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Погода у червні

За даними синоптиків Укргідрометцентру, увесь червень погода в Україні буде спекотною і з грозами. Середня температура протягом місяця буде на рівні +16° – +21°.

Очікується, що максимально в червні стовпчики термометрів покажуть +39°. У горах температура прогріється максимум до +31°.