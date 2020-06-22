Представлено iPadOS 14 для планшетів Apple – що нового

iPadOS 14 – нову операційну систему для планшетів Apple представили на конференції WWDC 2020.

Помітним поліпшенням інтерфейсу користувача в iPadOS 14 є те, що коли користувач отримує вхідний дзвінок, повідомлення не буде займати весь екран.

Apple також додала новий інтерфейс бічної панелі, який є унікальним для iPadOS. Бічна панель присутня у таких додатках, наприклад, як Фотографії, і надає користувачам більш детальний контроль і розширені можливості використання.

Новий інтерфейс бічної панелі ще більше розмиває межу між iPad і Mac.

Нова версія iPadOS також включає поліпшену функціональність пошуку. Зокрема, пошук в iPadOS 14 дещо нагадуватиме пошук у macOS.

iPadOS 14 також надасть розширену підтримку Apple Pencil. Зокрема, майбутнє оновлення iPadOS включатиме функцію, яку Apple називає Scribble. Ця функція виглядає особливо інтригуюче і дозволить користувачам Apple Pencil автоматично конвертувати свої рукописні замітки в текст.

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iOS 14

Перед операційною системою для планшетів Apple представила iOS 14 для iPhone. Оновлення включає в себе деякі нові функції в iMessages, поліпшення Siri та багато іншого.

Зрозуміло, що багато, якщо не усі, функції Apple, представлені в iOS 14, також будуть частиною релізу iPadOS 14.