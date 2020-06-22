Факти ICTV підготували ідеї літніх стрижок 2020 року. Ми розповімо про незвичайні тренди, які допоможуть вам завжди залишатися стильною й чарівною. Цього сезону будуть модними недбалий боб, багатошаровість і знаменита стрижка Рейчел Грін.
1. Недбалий боб
Shaggy Bob – одна з трендових стрижок 2020 року. Недбалий боб виглядає об’ємніше й легше, ніж звичні каре і класичний боб. Це просто ідеальний варіант для тонкого волосся. Така стрижка чудово виглядає на овальному і квадратному обличчі.
Звичайно, без укладки вранці не обійтися, але у вас завжди буде такий собі художній безлад на голові, з яким не страшно піти на пляж або потрапити під літній дощ.
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2. Піксі
Піксі в перекладі з англійської означає чарівна істота, що схожа на ельфа. Цю незвичайну стрижку легко відрізнити за коротким волоссям спереду і ззаду в поєднанні з довгими пасмами на маківці.
Кілька сезонів піксі не виходить із моди. Причина зрозуміла – влітку багато хто переходить на коротку стрижку, а піксі – це чудовий компроміс, що дає змогу зберегти довжину.
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3. Рівний зріз
Довге рівно підстрижене волосся завжди виглядає гарним і здоровим. Така стрижка не потребує щоденної укладки й підходить для будь-якої форми обличчя. Вона вдало виглядає на хвилястому волоссі, надаючи йому максимальної густоти. Просто попросіть майстра зробити рівний зріз без каскадів і драбинок.
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Рівно підстрижене волосся зручно збирати у хвіст або в гладку косу. Остання, до слова, цього літа буде в тренді.
4. Ультракороткий чубчик
Ультракороткий чубчик – один із головних трендів цього сезону. Його найкраще поєднувати з довгим волоссям. Чубчик особливо підійде дівчатам з овальним і трикутним обличчям і прямою структурою волосся.
5. Косий чубчик
Косий чубчик був на піку популярності десять років тому, а у 2020 році цей тренд знову до нас повернувся. Його можна комбінувати з будь-якою багатошаровою стрижкою.
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6. Довгі пасма
Якщо не хочеться кардинально змінювати зачіску, попрацюйте з поточною довжиною. Додайте тонкі пасма іншого відтінку. Це зробить стрижку стильною і привабливою. Тонкому волоссю довгі пасма візуально нададуть густоти і здорового вигляду.
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That hair we all dream of having… ???? Yes, this is all her natural hair! Color, thickness, all of it. So dreamy. I gave her a fresh shape with new layers and a healthy perimeter ???????? #hairgoals #hairtends #tuhro #tuhrohair #houston #houstonhair #houstonhairstylist #longhair #livedinhair #loosewave #longlayers #hairdresser #hairoftheday #hairinspo #hairartist #beautifulhair #trendyhair #hairideas #hairlove #hair #haircolor #hairinspiration #hairideas #freshhair
7. Два контрастних відтінки
Цей тренд підійде для волосся середньої довжини. Достатньо пофарбувати корені й кінчики в контрастний відтінок, як це зробила Дуа Ліпа. З такою зачіскою ви будете завжди виглядати бездоганно й забудете про часті візити до перукаря. Ідеальний варіант для тих, хто багато подорожує й не любить витрачати час у салонах краси.
8. Короткі кучері
Кучері короткої довжини не виходять із моди. Така стрижка зробить ваш образ одночасно стильним і романтичним. Безсумнівна перевага цієї зачіски ще в тому, що з нею зручно в спекотну погоду.
9. Рейчел
Зачіска героїні Дженніфер Еністон – Рейчел Грін із серіалу Друзі – стала культовою. У б’юті-індустрії навіть з’явилася нова назва стрижки – Рейчел. У 2020 році знакова зачіска 90-х повертається, але вже в новому вигляді.
Нова Рейчел стала пишнішою й більш багатошаровою. Щоби вона виглядала сучасно, важливо дотримуватися плавних ліній
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10. Багатошарова стрижка середньої довжини
Багатошаровість зараз в тренді. Вона створює мегаоб’єм на тонкому волоссі й дуже легко укладається вдома за допомогою фену та засобів для стайлінгу. Таку стрижку носять Олівія Калп, Тейлор Свіфт і багато інших селебретіс.
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