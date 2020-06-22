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Таймер миття рук і відстеження сну: 7 основних змін у watchOS 7

Apple анонсувала watchOS 7, нове оновлення програмного забезпечення для розумних годинників компанії, яке з’явиться в Apple Watch наприкінці нинішнього року.

Оновлення включає нові циферблати, типи тренувань і відстеження сну.

Що нового в watchOS 7 для Apple Watch

  • Вбудоване відстеження сну з синхронізацією з iPhone;
  • Нові типи тренувань, включаючи танці, базові тренування, тренування з функціональної сили;
  • Додаток Activity перейменовано на Fitness;
  • Apple Maps тепер містить велосипедні маршрути у деяких містах;
  • Два нових циферблати. Можна завантажувати нові циферблати з інтернету;
  • Спільне використання годинників Apple Watch;
  • Таймери миття рук і зворотного відліку ручного прання.

Читайте: Apple готується відкрити офіційне представництво в Україні – ЗМІ

  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
  • На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового
Таймер миття рук і відстеження сну: 7 основних змін у watchOS 7 / 9 фотографий

iOS 14 та iPadOS 14

На конференції WWDC Apple представила також операційки для iPhone і iPad.

iOS 14, зокрема, отримала Бібліотеку додатків і навчила смартфон працювати з додатком, коли користувач дивиться у цей час відео.

У iPadOS 14 змінили інтерфейс бічної панелі та додали функцію, яка дозволить автоматично конвертувати свої рукописні замітки в текст.

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