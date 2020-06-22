На WWDC 2020 представлено watchOS 7 для Apple Watch - що нового

Apple анонсувала watchOS 7, нове оновлення програмного забезпечення для розумних годинників компанії, яке з’явиться в Apple Watch наприкінці нинішнього року.
Оновлення включає нові циферблати, типи тренувань і відстеження сну.
Що нового в watchOS 7 для Apple Watch
- Вбудоване відстеження сну з синхронізацією з iPhone;
- Нові типи тренувань, включаючи танці, базові тренування, тренування з функціональної сили;
- Додаток Activity перейменовано на Fitness;
- Apple Maps тепер містить велосипедні маршрути у деяких містах;
- Два нових циферблати. Можна завантажувати нові циферблати з інтернету;
- Спільне використання годинників Apple Watch;
- Таймери миття рук і зворотного відліку ручного прання.
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Таймер миття рук і відстеження сну: 7 основних змін у watchOS 7 / 9 фотографий
iOS 14 та iPadOS 14
На конференції WWDC Apple представила також операційки для iPhone і iPad.
iOS 14, зокрема, отримала Бібліотеку додатків і навчила смартфон працювати з додатком, коли користувач дивиться у цей час відео.
У iPadOS 14 змінили інтерфейс бічної панелі та додали функцію, яка дозволить автоматично конвертувати свої рукописні замітки в текст.