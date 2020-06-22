PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Як обрати купальник: тренди 2020 року

Вибір відповідного купальника може стати значною проблемою для жінок, але це буде зовсім не складно, якщо ви прочитаєте наш матеріал. Вирішення в тому, що потрібно обрати купальники 2020 року, що відповідають вашій статурі. Передусім визначте тип будови свого тіла, і проблема наполовину подолана.

Як обрати купальник: тренди 2020

Бувають такі типи статури у жінок, за якими ви дізнаєтеся, як правильно вибрати купальник:

  • форма яблука;
  • форма груші;
  • форма банана (H);
  • форма пісочного годинника;
  • форма перевернутого трикутника.

Кілька слушних порад: якщо ви хочете приховати зайві кілограми, оберіть суцільний купальник. Високий в’язаний купальник може підкреслити стрункі ноги, а звичайний ремінець, навпаки, зробить ваші ноги короткими і товстими. Отже, намагайтеся обрати такі модні купальники 2020, щоб ваші недосконалі частини тіла виглядали максимально просто, і тоді їм менше приділятимуть уваги.

Як обрати купальник: тренди 2020

Форма яблука

Особливість: важкий верх із тонким низом. Великі груди і широкі плечі. Стрункі ноги та тонкі руки.

Рішення: підкреслити ноги. Обирайте:

  1. купальники із мереживними елементами на талії;
  2. купальники зі складками або невеликими прикрасами, наприклад, милими маленькими спідничками;
  3. різнобарвні купальники з малюнком;
  4. суцільні купальники.

 

Як обрати купальник: тренди 2020

Уникайте однотонного купальника, що легко викликає візуальну концентрацію.

Читайте такожДівчина-змія знялася у рекламі купальників

Форма груші

Особливість: нижня частина тіла широка, а верхня – тонша, зайві кілограми переважно на сідницях і стегнах. Перевага в тому, що такий тип має чарівну талію.

Рішення: показати лінію талії. Підійдуть:

  1. купальники з вінтажними розрізами і з високою талією, що роблять ноги ще довшими;
  2. купальники зі щільним дизайнерським верхом;
  3. купальники зі спідничкою або плавки з поясом.

 

Як обрати купальник: тренди 2020

Уникайте суцільного купальника. Якщо ви надто скромна дівчина, то можете обрати купальник із високою талією.

Тип банана (тип H)

Особливість: струнке тіло від верху до низу. Жінка з такою статурою не має зайвої ваги. Водночас у них плоскі груди і стегна.

Рішення: потрібно наочно показати красу ліній тіла, що зробить статуру жіночнішою. Обирайте:

  1. купальники з малюнком на грудях, наприклад, топи з принтами, смужками, квітковими візерунками, клітинками;
  2. купальники з елементами оборок, складок або з мереживом;
  3. трикутний бікіні або топ, щоб показати ваш плоский живіт;
  4. суцільний купальник з ремінцем.

Як обрати купальник: тренди 2020

Пісочний годинник і форма перевернутого трикутника

Особливість: маленькі груди, тонка талія і міцні стегна.

Рішення: суцільний купальник із високим вирізом. Це спосіб підкреслити всю верхню частину і округлі сідниці. З ремінцем або складками буде ще краще.

Як обрати купальник: тренди 2020

 

Також треба знати модні моделі купальників цього сезону.

Тренди купальників 2020

  • роздільний купальник із топом-трикутником;
  • суцільний купальник з вирізами;
  • бікіні на кісточках із високою талією;
  • в’язаний купальник-бікіні;
  • суцільний купальник із принтом зебри;
  • суцільний купальник на одне плече;
  • роздільний купальник з принтами-смужками на боках, як у гонщика;
  • рожевий бікіні в клітинку;
  • купальник із блискавкою спереду з довгим рукавом;
  • роздільний купальник-бікіні з поясом.

Як обрати купальник: тренди 2020

Тепер ви знаєте, як вибрати купальник. Прийшла ваша черга стати дівою пляжу і сяяти на сонці. Примусьте себе виглядати так, щоб всі дізналися про вашу красу.

Нагадаємо, ми писали про тренди моди 2020 і що саме носити.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка