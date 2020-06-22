День Кирила Олександрійського святкують 22 червня.

Кирило був богословом і письменником, який активно займався тлумаченням Священного писання та навертав людей до віри. Він довго та наполегливо боровся з єретиками і проявами язичництва в суспільстві.

Упродовж 32 років керував церквою і помер своєю смертю в 444 році, залишивши після себе велику кількість праць.

Іменини святкують Олександр, Кирило, Іван, Олексій, Марія, Маріанна.

З давніх часів існує повір’я, що на Кирила починалася справжня літня спека. А ще кажуть, що саме 22 червня сонце віддає землі усю свою силу.

Народні прикмети на 22 червня

Активність бобрів віщує дощ;

Рясні дощі до хорошого врожаю грибів;

Північно-західний вітер віщує сиру погоду і приносить хвороби;

Собака мало їсть або їсть траву і погано спить – до дощу;

Туман вранці стелиться по воді – до сонячної погоди;

Гроза в цей день обіцяє поганий збір сіна.

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Що не можна робити 22 червня

лихословити і сваритися з рідними;

займатися фізичною працею

Свята в червні

У червні 2020 в Україні буде 14 святкових днів.

У першому місяці літа 30 календарних днів, з яких 20 робочих і 10 – вихідних.

28 червня відзначається День Конституції України, який випадає на неділю, тому наступного дня українці також відпочиватимуть.