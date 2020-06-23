Бізнес, благодійність та материнство. Чим займалась перша леді Людмила Кучма

Україна на початку Незалежності успадкувала традицію радянських лідерів, які ніколи не показували власних дружин. Антоніна Кравчук залишилась непублічною. І відкривати сторінку перших леді Незалежної України випало Людмилі Кучмі.

1994-й рік. У Сполучених Штатах урочистий прийом на честь візиту президента України. На порядку денному доленосні переговори про ядерну зброю. Лідери двох країн піднімають келихи. Поруч з дружиною президента США вперше перша леді незалежної України. Журналісти відзначають у репортажах: тримається на рівних.

Виглядати елегантно й відповідно ситуації, бо по тобі судять про країну. Слідувати протоколу, розбиратись в історії, наводити культурні мости й добрі стосунки з дружинами іноземних лідерів – це негласні міжнародні завдання першої леді, і їй довелося опановувати швидко і з нуля.

До того, як стати першою леді, Людмила Миколаївна понад 30 років відпрацювала у Конструкторському Бюро Південне. Разом з чоловіком.

Сімейні цінності, та діти – це те, на чому вона зробила акцент у позиції першої леді. Яка зазвичай задає моральні орієнтири у суспільстві.

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Ще у 1996 році перша леді очолила Національний фонд Україна-дітям. З головною метою – благодійність. А що це означало у середині 90-х? Економіка лежить, держава не в змозі виконувати навіть прямих обов’язків: забезпечувати пенсіями, зарплатами, медичною допомогою. Люди потребували найпростіших речей. А благодійністю займалися хіба церковні організації.

Людмила Кучма першою зуміла організувати тих, хто мав гроші і міг допомогти нужденним.

Втім, благодійність не милостиня. І головна позиція фонду першої леді допомогти не просто вижити, а реалізуватися. Тому в полі зору, окрім нужденних, були й креативні таланти. Які не мали шансу пробитися.

Людмила Кучма у Франції отримала посвідчення спеціального посланця ЮНЕСКО. У справі допомоги молодим талантам. Україну у Парижі представляли обдаровані діти.

Сотні талановитих дітей у найрізніших сферах негласні похресники Людмили Кучми. А ще люди з обмеженими можливостями. Саме вона вивела паралімпійський рух України на державний рівень.

Власне, Людмила Кучма стала першим оператором державної соціально-гуманітарної політики. Якої до того, по суті, не було. Це було відправною точкою для розвитку благодійництва в країні.