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Факти / Lifestyle

День ангела Тимофія: красиві привітання в листівках

День ангела Тимофія припадає на 23 червня. У перекладі з грецької ім’я означає той, хто шанує бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік. Сьогодні шанують пам’ять священномученика та єпископа Тимофія Пруського.

Зазвичай, носії цього імені спокійні та терплячі, мають гарні стосунки з жінками. Про чоловіків на ім’я Тимофій часто кажуть душа компанії. 

Читайте: Яке свято сьогодні, 23 червня

Ми зібрали для вас красиві листівки з Днем ангела Тимофія, аби ви могли привітати своїх чоловіків зі святом!

З Днем ангела Тимофія

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

До речі, сьогодні свій день також святкують жінки з прекрасним іменем Антоніна. Ми також зібрали для вас листівки з Днем ангела Антоніни, аби ви привітали своїх дівчат.

Фото: Dreamstime

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