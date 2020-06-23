День ангела Тимофія припадає на 23 червня. У перекладі з грецької ім’я означає той, хто шанує бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік. Сьогодні шанують пам’ять священномученика та єпископа Тимофія Пруського.

Зазвичай, носії цього імені спокійні та терплячі, мають гарні стосунки з жінками. Про чоловіків на ім’я Тимофій часто кажуть душа компанії.

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Ми зібрали для вас красиві листівки з Днем ангела Тимофія, аби ви могли привітати своїх чоловіків зі святом!

До речі, сьогодні свій день також святкують жінки з прекрасним іменем Антоніна. Ми також зібрали для вас листівки з Днем ангела Антоніни, аби ви привітали своїх дівчат.