День державної служби – привітання у листівках

День державної служби відзначається 23 червня. Його святкують щорічно, починаючи з 2003 року.

Держслужбовці забезпечують діяльність органів влади, а їхня головна функція – управління суспільними процесами та ресурсами, які належать державі.

Працівники міністерств, обласних, районних та міських рад, податкової та митної служб, співробітники поліції та військовослужбовці сьогодні отримують привітання.

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Факти ICTV підготували листівки для привітання з Днем державної служби.

23 червня віряни вшановують пам’ять мученика Тимофія, відомого також як єпископ Пруський.

Також сьогодні українці відкривають пляжний сезон, святкуючи Агафію Купальницю. У цей день відзначають свої іменини Олександр, Олексій, Антоніна, Павло, Тимофій, Василь, Іван та Микола.