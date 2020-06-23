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Факти / Lifestyle

День державної служби – привітання у листівках

День державної служби відзначається 23 червня. Його святкують щорічно, починаючи з 2003 року.

Держслужбовці забезпечують діяльність органів влади, а їхня головна функція – управління суспільними процесами та ресурсами, які належать державі.

Працівники міністерств, обласних, районних та міських рад, податкової та митної служб, співробітники поліції та військовослужбовці сьогодні отримують привітання.

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Факти ICTV підготували листівки для привітання з Днем державної служби.

день державної служби

день державної служби

день державної служби

день державної служби

день державної служби

23 червня віряни вшановують пам’ять мученика Тимофія, відомого також як єпископ Пруський.

Також сьогодні українці відкривають пляжний сезон, святкуючи Агафію Купальницю. У цей день відзначають свої іменини Олександр, Олексій, Антоніна, Павло, Тимофій, Василь, Іван та Микола.

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