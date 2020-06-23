iOS 14: 5 фішок, які Apple запозичила в Android

Деякі з останніх фішок, які з’являться в iPhone з виходом iOS 14, будуть дуже знайомими для користувачів Android.

Після оновлення на iOS 14 домашній екран iPhone буде трохи більш схожий на пристрій Android.

Користувачі iPhone скоро зможуть прикріплювати віджети на свої домашні екрани. Віджети вже давно працюють на пристроях з Android.

Крім того, нова бібліотека додатків в iOS 14 автоматично організує програми на головному екрані, тому користувачеві не потрібно перегортати декілька сторінок. Це вже було раніше виконано на Android.

Apple також представила нову функцію під назвою App Clips, яка пропонує встановити невелику частину програми, щоб не завантажувати її повністю. Це свого роду аналог Android Slices.

Apple, схоже, черпала натхнення у конкуруючого продукту, коли створювала нову “дзвонилку”, яка, як у смартфонах на Android, не займає весь екран.

Крім того, iPhone вже після Samsung Galaxy отримав функцію Картинка в картинці, яка дозволяє користувачеві дивитися відео і користуватися іншим додатком одночасно.

Читайте: Apple представила iOS 14: топ-7 фішок

Секретна фішка iOS 14

Під час презентації нової операційки в Apple не розповіли про нову функцію Double Tap в iOS 14, яка дозволяє керувати смартфоном постукуваннями на корпусі.

Наприклад, після подвійного постукування девайс відкриє Центр управління, Центр повідомлень, заблокує iPhone, зробить знімок екрана, збільшить або зменшить гучність або увімкне безшумний режим.