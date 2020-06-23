Історичні серіали допомагають здійснювати захоплюючі подорожі в різні епохи. Глядачі можуть зануритися в атмосферу гладіаторських боїв, дізнатися таємниці королівського двору або перенестися в часи перших мореплавців, які відкривали нові землі й змінювали політичний устрій світу.

Факти ICTV створили добірку кращих історичних серіалів. У наш рейтинг потрапили роботи про різні епохи: від часів вікінгів і Гая Юлія Цезаря до правління королеви Єлизавети II.

13. Медічі: Повелителі Флоренції (2016-2019)

Історія перетворення титулованого сімейства Медічі в могутній і впливовий клан, який багато століть впливав на економічне й політичне життя Європи в епоху Відродження.

Флоренція, XV століття. У 1434 році Козімо ді Медічі здобуває владу над республікою й очолює банк, який отримав у спадок від свого батька Джовані. Останній помер у загадкових обставинах. Разом із розвитком основного сюжету у флешбеках глядачі можуть повернутися на двадцять років назад і поспостерігати за непростими відносинами Джовані із синами Козімо й Лоренцо.

Читайте: Кращі містичні серіали – топ-10

12. Тюдори (2007-2010)

Історичний серіал, який переносить до епохи правління Генріха VIII Тюдора. Упродовж чотирьох сезонів глядачі спостерігають, як англійський король намагається зайняти лідируючу позицію серед монархів Європи, протистоїть поширенню лютеранства в Англії і змінює дружин, які не можуть народити йому спадкоємця.

У Тюдорах зображений суперечливий період життя Англії, де мудрість і відданість правителів межує з деспотією й тиранією, а процвітання змінюється разоренням і повстаннями.

11. Останнє королівство (2015- …)

Телевізійна адаптація серії книг Саксонські хроніки автора Бернарда Корнуелла.

Сюжет переносить у другу половину IX століття, коли Англія була розрізнена і складалася з окремих англосаксонських королівств. У ту епоху правил король Вессексу Альфред Великий, який зумів відвоювати землі Англії у вікінгів.

У центрі історії – складна доля нащадка знатного саксонського роду – воїна Утреда, який у дитинстві був викрадений і вихований як вікінг. Одного разу настане вирішальний момент, й Утреду доведеться вирішити, на чиєму боці воювати у війні за долю Англії.

10. Борджіа (2011-2013)

Кінець XV століття. Папа Римський має безмежну владу: він може коронувати і скидати королів, змінюючи долі цілої імперії. Тепер добре ім’я церкви заплямоване жагою влади, корупцією й аморальністю. Становище ускладнюється, коли в 1492 році помирає Інокентій VIII, і Святий престол очолює Олександр VI, який вписав своє ім’я в історію аж ніяк не добрими намірами.

9. Сьоґун (1980)

1600 рік. Англійське судно під керування лоцмана Джона Блекторна зазнає краху біля берегів феодальної Японії. Члени екіпажу, які вижили, потрапляють у полон до жорстокого, але справедливого князя Торанаги. Мудрий правитель бере Блекторна, який розбирається в політиці, географії та військовій справі, під свою опіку. Крок за кроком англієць пізнає незбагненну японську культуру, завойовує високий статус у суспільстві і знаходить любов.

Але чи зуміє Блекторн повернутися на батьківщину в Англію? Чи здобуде Торанага титул сьоґуна і фактичну владу над усією Японією?

8. Полдарк (2015-2019)

Британець Росс Полдарк повертається з війни за американські колонії, яка була програна. Він віддав три роки армії й тепер сподівається на спокійне й щасливе життя в колі сім’ї. Але після повернення Полдарк дізнається, що батько помер, наречена Елізабет заручена з кузеном, а рідною домівкою управляють слуги-п’яниці.

7. Марко Поло (2014-2016)

Серіал про пригоди італійського купця й мандрівника Марко Поло. Події розгортаються в 1273 році, коли Марко разом зі своїм батьком і групою європейських торгівців прибувають до Китаю, який перебуває під владою монголів.

Батько Марко пропонує правителю Хубілай-хану віддати свого сина в обмін на право торгувати на Шовковому шляху. Марко Поло не тільки навчається місцевим традиціям і культурі, а й мимоволі стає учасником політичних інтриг.

6. Стовпи землі (2010)

Екранізація однойменного роману Кена Фоллетта від відомого продюсера Рідлі Скотта з блискучим акторським складом. У міні-серіалі знялися Дональд Сазерленд, Гейлі Етвел, Руфус Сьюелл.

Англія, XII століття. Престолонаслідування перебуває під загрозою, тому що син короля Генріха I вмирає під час корабельної аварії, а неповнолітня дочка не має права сама посісти на трон. Вона має народити спадкоємця. Це стає важким, неспокійним часом для Англії, коли боротьба за корону перетворюється в нескінченну війну й зраду церкви.

5. Порожня корона (2012-2016)

Цикл із семи екранізацій історичних п’єс Вільяма Шекспіра від телеканалу ВВС, що складається з фільмів про Річарда II, Генріха IV, Генріха V, Генріха VI й Річарда III. Серіал розповідає про злети й падіння англійських королів і про те, як вони змінили історію своєї країни.

4. Корона (2016- …)

Серіал Netflix, присвячений правлінню британської королеви Єлизавети II. Сюжет розгортається з 1947 року й до наших днів і відображений в англійській манері: неспішно, граційно й аристократично.

Упродовж усіх сезонів із дивовижною точністю показані найголовніші подій у житті Єлизавети: знайомство і весілля з Філіпом, народження дітей – принца Чарльза і принцеси Анни, непрості стосунки із властолюбним Черчиллем, а також Суецька криза, випробування першої у світі водневої бомби і вбивство президента Кеннеді.

3. Вікінги (2013- …)

Один із культових історичних серіалів, створений Майклом Герстом спеціально для телеканалу History.

Це вільна інтерпретація скандинавських переказів про набіги вікінгів на англосаксонську Британію й Західне Франкське королівство. Ключовий герой сюжету – конунг Рагнар, який хоче заволодіти владою над усіма племенами вікінгів. Згідно норвезької легенди, він нащадок самого Одіна, бога війни й перемоги. Поступово події розгортаються в цілу епічну історію про війни королівств.

2. Рим (2005-2007)

Гай Юлій Цезар здобув перемогу у восьмирічній війні проти Галлії й тепер із тріумфом готується повернутися до Риму. Тим часом у сенаті лідери партії патриціїв переконують Помпея Великого, що Цезар став загрозою для процвітання Риму. У країні починається громадянська війна.

1. Спартак: Кров та пісок (2010-2013)

Жорстока, красива і виразна історія про одного з найвідоміших римських гладіаторів – Спартака. Його розлучили з коханою жінкою і змусили битися на арені не на життя, а на смерть. Щоби вижити й подолати всі випробування, Спартак змушений подружитися з ворогами і пристосуватися до світу жорстокості, грошей і спокус.

Факти ICTV розповідали про кращі серіали за участю Х’ю Лорі: від Чорної гадюки до Доктора Хауса.