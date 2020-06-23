Петрів піст 2020 розпочинається через тиждень після Трійці.

Він встановлений на честь апостолів Петра та Павла, пам’ять яких вшановують 12 липня.

Петрів піст завжди закінчується 11 липня. У 2020 році він стартує 15 червня і триває 27 днів.

Піст, який ще називають Апостольським чи Петропавлівським, вважається не таким суворим, як Великий. Проте м’ясо, молочні продукти та яйця вживати також забороняється.

Читайте: Петрів піст 2020: дати, традиції і заборони

У певні дні дозволяється вживати рибу та вино. А у церковні свята, які припадають у період посту, можна їсти усе.

Дотримуватись посту не рекомендується дітям, людям похилого віку, вагітним та жінкам, що годують. Також не варто притримуватись обмежень людям:

з проблемами шлунково-кишкового тракту;

з порушенням обміну речовин;

хворим на цукровий діабет;

з онкологічними захворюваннями;

які проходять післяопераційну реабілітацію;

з порушенням роботи нирок;

з хронічними захворюваннями.

Факти ICTV склали список, що можна їсти у Петрів піст та у які дні.

Основу раціону у Петрів піст складають овочі та фрукти. Крупи – наступні за популярністю. Рис, гречка, ячмінна крупа, пшоно, булгур, кус-кус, кукурудзяна крупа, вівсянка є джерелом вуглеводів та дають відчуття ситості.

Риба, яка дозволяється в окремі дні посту, є джерелом білка. Проте смажити її не рекомендується. Запікання, тушіння чи готування на пару вважаються кращими методами приготування.

Рослинні олії можна вживати у вівторок, четвер, суботу та неділю.

Іншим джерелом білка під час посту можуть бути гриби та бобові: горох, нут, сочевиця, квасоля.

Щодо хліба, дозволяється лише той, який не має у своєму складі молочних продуктів та яєць.

Десерти можуть замінити сухофрукти, сирі фрукти, горіхи та мед.

Петрів піст 2020: календар харчування

15 червня (понеділок) – можна їсти гарячу їжу без додавання рослинної олії. Це можуть бути каші, тушковані овочі, гриби, супи.

16 червня (вівторок) – щовівторка дозволяється їсти рибу, тому цього дня можна додати її та морепродукти до свого раціону.

17 червня (середа) – суворий піст. Варто вживати лише сиру їжу – сирі овочі, фрукти, ягоди. Також можна горіхи, сухофрукти, хліб та воду.

18 червня (четвер) – гаряча їжа з додаванням рослинної олії, риба та морепродукти.

19 червня (п’ятниця) – вживається необроблена їжа: овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, хліб, вода, горіхи.

20 червня (субота) – до гарячої їжі додається риба та морепродукти.

21 червня (неділя) – гаряча їжа, риба, морепродукти, овочі, фрукти, горіхи, ягоди.

22 червня (понеділок) – гарячі страви без олії (супи, каші, запечені овочі та гриби).

23 червня (вівторок) – до гарячих страв додається риба та морепродукти.

24 червня (середа) – суворий піст. Дозволяється лише сироїдіння.

25 червня (четвер) – гарячі страви, риба та морепродукти.

26 червня (п’ятниця) – суворий піст. Сирі овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи, хліб та вода.

27 червня (субота) – супи, тушковані чи запечені овочі, каші, риба, морепродукти.

28 червня (неділя) – гарячі страви, фрукти, овочі, гриби, хліб, сухофрукти, риба, морепродукти, ягоди.

29 червня (понеділок) – гаряча їжа без олії.

30 червня (вівторок) – риба, морепродукти, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гарячі страви.

1 липня (середа) – суворий піст. Дозволяється лише сира їжа – овочі, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, хліб та вода.

2 липня (четвер) – можна до гарячих страв додати овочі, фрукти, горіхи, рибу, морепродукти.

3 липня (п’ятниця) – сироїдіння.

4 липня (субота) – до гарячої їжі дозволяється вживати рибу та морепродукти.

5 липня (неділя) – гаряча їжа (супи, каші, тушковані овочі та гриби), риба, морепродукти, овочі, фрукти, ягоди, сухофрукти, горіхи.

6 липня (понеділок) – гарячі страви без олії.

7 липня (вівторок) – Різдво Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна (Івана Купала). У цей день дозволяється риба, морепродукти, гарячі страви, овочі, фрукти, сухофрукти, горіхи, гриби та вино.

8 липня (середа) – суворий піст.

9 липня (четвер) – риба, морепродукти, супи, тушковані овочі та гриби, каші, фрукти, ягоди, горіхи.

10 липня (п’ятниця) – дозволяється вживати лише сиру їжу.

11 липня (субота) – гарячі страви, риба та морепродукти.

Загалом, щопонеділка дозволяється страви без додавання рослинної олії – каша, суп, запечені чи тушковані овочі, гриби. Також можна додати до раціону трохи фруктів, овочів, сухофруктів, горіхів, хліба та, звичайно, води.

У вівторок, четвер, суботу та неділю до раціону понеділка можна додати рибу та морепродукти та рослинну олію.

Щосереди та щоп’ятниці потрібно дотримуватись суворого посту, а саме сироїдіння. Харчуватись дозволяється сирими овочами, фруктами, ягодами, горіхами, сухофруктами, хлібом та водою.

У дні великих церковних свят, які можуть бути під час посту, можна харчуватись рибою, морепродуктами, гарячими стравами, овочами, фруктами, ягодами, сухофруктами, горіхами, хлібом без молочних продуктів та яєць. Дозволяється випити трішки вина.

Календар постів на 2020 рік

У 2020 році у календарі церковних свят зазначаються чотири багатоденних пости.

Відзначають Великий піст (2 березня – 18 квітня), Петрів піст (15 червня – 11 липня), Успенський піст (14-28 серпня), Різдвяний піст (28 листопада 2020 – 6 січня 2021).

Також у календарі зазначаються три одноденних пости впродовж 2020 року: Водохресний святвечір (18 січня), Усікновення глави Іоанна Предтечі (11 вересня), Воздвиження Хреста Господнього (27 вересня).

Окрім того, зазначаються дні, коли посту немає: Святки (7-17 січня), тиждень Митаря і Фарисея (10-16 лютого), Масляна (24 лютого – 1 березня), Великодній тиждень (20-26 квітня), Троїцький тиждень (8-14 червня).