З активованою функцією Double Tap смартфон буде інтерпретувати постукування і клацання по корпусу як команди управління.

Після подвійного клацання девайс відкриє Центр управління, Центр повідомлень, заблокує iPhone, зробить знімок екрана, збільшить або зменшить гучність чи увімкне безшумний режим.

Яку функцію виконуватиме смартфон, вибирає власник в налаштуваннях девайса.

Секретну функцію можна налаштувати під можливості універсального доступу.

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Наприклад, одне поклацування по телефону може збільшити зображення на дисплеї, записати надиктований текст, увімкнути Voice Over, з яким ОС буде промовляти назви об’єктів на екрані.

Виявлена функція зустрічається тільки в бета-версії iOS 14. Стабільна версія iOS для користувачів з’явиться восени.

Перейменування iOS не відбулося

Перед WWDC відомий інсайдер Джон Проссер написав, що Apple може заявити про перейменування iOS під час конференції WWDC.

За його інформацією, виробник iPhone міг перейменувати операційну систему iOS в iPhone OS. Як бачимо, цього не сталося.

Джерело: MacRumors