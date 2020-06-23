У вівторок, 23 червня, місяць перебуває в знаку Рак. Це 3 місячний день.

Це буде нейтральний день. Астрологи рекомендують в цей період більше уваги приділити проблемам, які з’являються на вашому шляху. Варто займатися добре налагодженою діяльністю.

Сприятливий час для занять спортом, результат фізичних навантажень не змусить себе довго чекати.

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Є високий ризик, що загострюватимуться конфлікти, однак уникнути їх можна, просто обговоривши проблеми, які турбують. Можливі неприємні ситуації навіть між близькими людьми.

У 3 місячний день астрологи рекомендують переосмислити ставлення до деяких людей і, можливо, вивести їх на більш серйозний рівень.

23 червня не варто приймати поспішних рішень, адже є ймовірність, що вони можуть негативно позначитися на вашому найближчому майбутньому.

У багатьох можуть виникати проблеми з колегами. Не варто провокувати їх на конфлікт.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.