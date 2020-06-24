Факти ICTV підготували добірку найкращих детективних серіалів, які мають високі рейтинги і тримають глядачів у напрузі до самого фіналу.

10. Убивство (2011-2014)

У 2011 році телеканал AMC випустив однойменну адаптацію датського серіалу Убивство з Мірей Інос у головній ролі.

Серіал відображає вбивство з трьох точок зору: тих, хто розслідує злочин, родичів убитих і підозрюваних у справі. У першому сезоні глядачі спостерігають за тим, як детектив Сара Лінден розслідує вбивство молодої дівчини в Сіетлі й доходить до висновку, що в справі замішаний місцевий політик, який балотується на пост мера міста.

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9. Фарґо (2014- …)

Детективний телесеріал у жанрі чорної трагікомедії від продюсера Ноя Ґоулі, що створений за мотивами однойменного фільму братів Коен 1996 року.

Події першого сезону розгортаються в провінційному містечку Беміджи, який проїздом відвідує небезпечний злочинець і соціопат Лорн Малво. Його випадкова зустріч у лікарні з невдахою страховим агентом Лестером Найґардом призводить до низки трагічних подій у житті останнього. Місто вразило кілька жорстоких вбивств, які починають розслідувати відважні місцеві поліцейські.

8. Комісар Рекс (1994-2015)

Один із найпопулярніших детективних серіалів останніх двох десятиліть, який транслювався на екранах у понад п’ятдесяти країн.

Головний герой – безстрашний пес породи німецька вівчарка на ім’я Рекс – служить у Віденській кримінальній поліції. Чуйний ніс, безстрашність, готовність прийти на допомогу в скрутних ситуаціях і відданість друзям-поліцейським зробили Рекса справжньою грозою злочинного світу.

7. Менталіст (2008-2015)

Талановитий менталіст, психолог і маніпулятор Патрік Джейн (Саймон Бейкер) раніше працював медіумом, а тепер допомагає Каліфорнійському бюро розслідувань у розкритті тяжких злочинів. Джейн намагається довести, що магії не буває, а весь його талант – це лише спритність рук і спостережливість.

У допомозі Бюро розслідувань у Патріка є й особистий інтерес. Він хоче спіймати небезпечного злочинця на прізвисько Кривавий Джон, який убив його дружину й дитину за п’ять років до основних подій серіалу. Чи вдасться головному герою захистити суспільство від маніяка й помститися за смерть близьких?

6. Мисливець за розумом (2017- …)

Психологічний детективний трилер від легендарного режисера і продюсера Девіда Фінчера, який вийшов на стрімінговому сервісі Netflix.

Дія серіалу починається в 1977 році, коли навіть не було поняття серійний вбивця. Його ввів в ужиток детектив-ідеаліст Ґолден Форд, який хоче осягнути саму сутність зла й мотиви страшних злочинів, що скоєні маніяками.

Форд намагається розібратися в психологічних травмах серійних вбивць і зрозуміти, хто ж ці маніяки-психопати? Породження хворої підсвідомості сучасного суспільства, що травмоване війнами й катаклізмами, або вада самої природи?

5. Касл (2009-2016)

Річард Касл – талановитий і успішний письменник детективного жанру. Одного разу в місті з’являється справжній фанат детективів Касла, який досконало повторює почерк вбивць, про яких автор писав у своїх книгах.

Тепер Річарда Касла викликали до відділу розслідування вбивств Нью-йоркської поліції, щоби допомогти спіймати злочинця. Його напарницею стає Кейт Беккет. Щоправда, сама дівчина не в захваті від партнера, який кожний злочин пояснює маргінальними науковими концепціями, втручанням потойбічних сил і теоріями змов.

4. Декстер (2006-2013)

У віці трьох років Декстер Морган став свідком кривавого вбивства своєї матері. Хлопчика усиновив відомий поліцейський Майямі Гаррі Морган. Він вчасно розгледів соціопатичні схильності дитини, направив їх у потрібне русло і виховав хлопчика борцем за справедливість.

Дорослий Декстер працює судовим експертом у поліції Маямі, але це не заважає йому бути серійним вбивцею злочинців і маніяків, які зуміли уникнути правосуддя через лазівки в законі або відсутність достатніх доказів.

3. Як уникнути покарання за вбивство (2014-2020)

Гумористичний детективний серіал, що до 2020 року транслювався на телеканалі ABC. Він створений талановитим сценаристом Шондою Раймс, яка відома роботою над популярним серіалом Анатомія Грей.

Анналіза Кітінг – успішний адвокат, яка викладає в одному з американських університетів дисципліну Як уникнути покарання за вбивство. Студенти не здогадуються, що зовсім скоро їм доведеться застосувати отримані знання в житті.

2. Справжній детектив (2014- …)

Історія починається в 1995 році, коли в штаті Луїзіана сталося загадкове жорстоке вбивство молодої дівчини. Справу розслідували два детективи – Мартін Гарт (Вуді Гаррельсон) і Раст Коул (Меттью Макконагі), але вони так і не змогли розшукати злочинця.

Минуло сімнадцять років, й у 2012 році відбувається схоже вбивство. Поліція вирішує допитати колишніх детективів, які займалися розслідуванням у 1995 році.

Особливий динамізм серіалу надає формат антології. Кожен сезон відрізняється новою сюжетною лінією й персонажами. Справжній детектив здобув п’ять премій Еммі, а також престижні нагороди Асоціації телевізійних критиків і Британської академії кіно і телевізійних мистецтв.

1. Шерлок (2010- …)

Сюжет Шерлока поставлений за відомим твором Артура Конан Дойла, тільки тепер події розгортаються в сучасному Лондоні.

Детектив Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербетч), що надає консультації, підшукує сусіда у квартиру. Він знайомиться з Джоном Ватсоном (Мартін Фріман), військовим лікарем, який проходив службу в Афганістані. Холмс і Ватсон поселяються в будинку 221Б на Бейкер-стріт у літньої господарки місіс Хадсон і починають розслідувати складні й заплутані злочини, застосовуючи метод дедукції, аналізу і спостереження.

Робота має величезні рейтинги, отримала багато захоплених відгуків критиків, була номінована на Еммі і здобула премію BAFTA у категорії Кращий драматичний серіал.

Факти ICTV робили добірку кращих містичних серіалів, які сподобаються поціновувачам хорора і фентезі.