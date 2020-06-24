Мільйони контактів користувачів Telegram потрапили до даркнету

У даркнеті опублікували десятки мільйонів номерів телефонів користувачів Telegram.

Файл, у якому розміщений список, займає близько 900 мегабайт.

Скільки саме номерів телефонів потрапили до бази, поки невідомо, проте у файлі розміщено понад 40 млн записів.

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Офіційні представники Telegram відзначили, що злив стався через вбудовану функцію імпорту контактів під час реєстрації.

За їхньою інформацією, 50% контактів, які потрапили до мережі, неактуальні. Близько 70% контактів – це користувачі з Ірану, решта 30% – громадяни РФ.

У травні стався великий злив персональних даних громадян України у Telegram.

Злита інформація була компіляцією даних з різних баз державних відомств.

Українські правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ.

Джерело: Код Дурова, Meduza