Мільйони контактів користувачів Telegram потрапили до даркнету

У даркнеті опублікували десятки мільйонів номерів телефонів користувачів Telegram.
Файл, у якому розміщений список, займає близько 900 мегабайт.
Скільки саме номерів телефонів потрапили до бази, поки невідомо, проте у файлі розміщено понад 40 млн записів.
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Офіційні представники Telegram відзначили, що злив стався через вбудовану функцію імпорту контактів під час реєстрації.
За їхньою інформацією, 50% контактів, які потрапили до мережі, неактуальні. Близько 70% контактів – це користувачі з Ірану, решта 30% – громадяни РФ.
У травні стався великий злив персональних даних громадян України у Telegram.
Злита інформація була компіляцією даних з різних баз державних відомств.
Українські правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 361 ККУ.
Джерело: Код Дурова, Meduza