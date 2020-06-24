24 червня українські віряни святкують день Івана Хрестителя, який хрестив Ісуса у Йордані.

У народі його також називають Іваном Предтечею.

Вважається одним із найбільших мучеників: за легендою, Хреститель був обезголовлений царем Іродом.

Іменини святкують: Іван, Марія, Варфоломій та Єфрем.

У 1099 році цього дня було засновано Орден госпітальєрів імені святого Іоанна Єрусалимського.

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Народні прикмети і традиції

Вранішня спека – до вечора очікуй дощу;

Тепла ніч – можна очікувати гарного врожаю;

Сильний туман – буде грибна осінь;

Пахне свіжою травою – можливий дощ.

Що не можна робити сьогодні

Не можна сваритися, лаятися та бажати комусь зла;

Не рекомендується працювати на землі;

Краще не лягати спати, поки не сяде сонце.

Цей день в історії

1497 — перша згадка про подорож Джона Кабо до Північної Америки, яку тоді він назвав власністю короля Англії Генріха VII.

1793 — у Франції Конвент ухвалив першу у світі конституцію, де задокументовано верховенство влади народу.

1894 — створення Міжнародного Олімпійського комітету.

1934 — столиця УРСР була перенесена з Харкова до Києва.

1945 — перший Парад перемоги у Москві.

Щоб не пропустити важливих свят, Факти ICTV зібрали повний церковний календар на 2020 рік, де зібрано перелік християнських дат, поминальних днів та постів. У липні українці святкуватимуть велике свято – Івана Купала, яке відзначають з 6 на 7 липня.

Історія свята сягає дохристиянських часів, а для вірян вважається Різдвом Івана Хрестителя.

Святкування Івана Купала поєднує у собі язичницькі та канонічні християнські мотиви.