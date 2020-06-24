У середу, 24 червня, Місяць перебуває в знаку Лев. Це 4 місячний день.

Це вдалий період для енергійних справ, можна сміливо планувати будь-які заходи. Багатьох буде тягнути до розваг, проте варто уникати азарту.

Місяць схилятиме багатьох саме до авантюр. Тому варто обережніше бути з необдуманою ризикованістю.

Читайте: Сонячні та місячні затемнення 2020: які сюрпризи очікувати цього року

В 4 місячний день астрологи настійно рекомендують відмовитися від великих банківських операцій.

24 червня необхідно сконцентруватися на найважливішому, і не розпорошуватися на дрібниці.

Вдалий час для того, щоб зайнятися фізичним навантаженням. Якщо ви давно хотіли поліпшити свій фізичний стан, можна починати в 4 місячний день.

Особисті відносини процвітатимуть. Незважаючи на те, що маленькі сварки можуть спровокувати на скандал вашу другу половинку, партнер все одно намагатиметься знайти компроміс і загладити інцидент.

Місячний календар на червень 2020 року буде нейтральним. Червень – хороший місяць для відпочинку і для завершення розпочатих справ.