Де купатися у Києві: кращі пляжі 2020

У столицю прийшло справжнє спекотне літо, і саме час подумати про те, де відпочити і де купатися у Києві. На вибір у місцевих жителів десяток пляжів.

Для киян та гостей Факти ICTV підготували список пляжів Києва 2020.

Пляжі Києва 2020

Для купання фахівці рекомендують такі пляжі:

Чорторий – р. Дніпро, біля парку Муромець;

Вербний – озеро Вербне, вул. Приозерна;

Пуща-Водиця – ставок Горащиха, на р. Котурка, у Пущі-Водиці (8-ма лінія);

Венеція – протока Венеціанська, острів Долобецький;

Дитячий – протока Венеціанська, острів Венеціанський;

Золотий – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Молодіжний – р. Десенка, острів Долобецький;

Передмістна Слобідка – р. Дніпро, острів Венеціанський;

Райдуга – озеро Райдуга, вул. Райдужна;

Тельбін – озеро Тельбін, проспект Павла Тичини;

Центральний – р. Дніпро, острів Труханів;

Веселка – Русанівська протока, вул. Микільсько-Слобідська;

Галерний – затока Галерна, вул. Набережно-Корчуватська;

Троєщина – затока р. Десенка, вул. Оноре де Бальзака.

Дитячий

Площа пляжу – 2 га, або 20 тис. м². У спекотні дні, особливо святкові і вихідні, на Дитячому дуже багатолюдно, однак пляж вважається найбільш доглянутим і зручним у плані інфраструктури. Поруч рятувально-водолазна станція, пункти прокату тапчанів і парасольок, туалет, і звичайно, роздягальні.

Адреса: станція метро Гідропарк, Венеціанський острів (з лівого боку, перед мостом).

Читайте: Дракони, екстрим і зоопарк: як відпочити на ВДНГ

Венеція

За розміром він у 4,5 рази перевершує Дитячий. Але і відпочиваючих тут більше – у вихідний день у середньому приходить близько 15 тис. людей. Звідси видно берег Венеціанського острова, Русанівський канал і масив Микільська Слобідка. На пляжі регулярно прибирають, пісок чистий. Поруч – кафе, де продаються холодні напої, морозиво, чіпси. Є майданчики для гри у футбол та баскетбол.

Адреса: станція метро Гідропарк, Долобецький острів.

Молодіжний

Теж знаходиться на Долобецькому острові. Перетинаєте Венеціанськиий міст – і далі по прямій. Пляж буде зліва. Його площа – 7,35 га. Поруч є кафе, туалети, прокат шезлонгів.

Тут відкривається прекрасний вид на Труханів острів.

Адреса: станція метро Гідропарк, Долобецький острів.

Золотий

Гарне місце для усамітнення. Простори пляжу 9,5 га. Кажуть, що цей пляж підходить для спокійного відпочинку, адже там не так багато людей.

Туалет і кабінки для переодягання є.

Адреса: станція метро Гідропарк, південна частина Венеціанського острова. Пляж знаходиться ближче до мосту Патона, до нього потрібно йти 1,5 км по широкій плиткової дорозі уздовж берега.

Центральний

Пляж зручно розташовується в одній з наймальовничіших частин Труханового острова. Тут же знаходиться найголовніша визначна пам’ятка острова – парашутна вишка. Відвідати пляж можуть всі бажаючі абсолютно безкоштовно.

Представлена ​​розвинена інфраструктура: кабінки для переодягання, велика територія, безліч кафе, є сміттєві урни.

Адреса: станція метро Поштова площа, перейти через Пішохідний міст.

Райдуга

Пляж розташовується у Дніпровському районі на озері Радунка (Райдужне озеро, Радуга). У воді багато водоростей, що останнім часом трохи забруднює водойму. Лежаки на цьому пляжі відсутні, зате можливий прокат катамаранів, є кабінки для переодягання. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 4000 чоловік. Площа пляжу: – 2,02 га.

Адреса: Дніпровський район, вул. Марко Черемшина.

Пуща-Водиця

Пляж розташований на ставку Горащиха, в який впадає мала річка Горенка (Котурка). Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 3000 людей.

Пляж Пуща-Водиця двічі отримував міжнародну екологічну нагороду Блакитний прапор, (2017 і 2018 роки) як пляж, який відповідає міжнародним критеріям і стандартам. Варто зазначити, що цю нагороду отримують пляжі різних країн, які відповідають великому переліку строгих вимог, що стосуються екологічної освіти та інформації, якості води, екологічного менеджменту, безпеки і послуг. Площа пляжу: – 6,69 га.

Адреса: Оболонський район, Пуща-Водиця, знаходиться поруч т-подібного перехрестя 7-й лінії і вул. Федора Максименка

Тельбин

Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 6000 людей. Площа пляжу: – 3,97 га. Там працює світломузичний фонтан, який робить це місце ще прекраснішим. До слова, поки там, за даними Рleso.org, купатися не рекомендується.

Адреса: Дніпровський район, озеро Тельбин, біля проспекту Павла Тичини.

Вербний

Пляж знаходиться на березі озера Вербне, водойма досить глибока, у деяких місцях до 22 метрів. Навколо красива природа, багато листяних дерев. У самому озері вода досить чиста, оскільки основним джерелом водопостачання служать 6 підземних джерел. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 7000 людей. Площа пляжу: – 13 га.

Адреса: Оболонський район, вул. Приозерна

Чорторий

На сході пляж омивається водами протоки Чорторий (Десенка). Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 5000 людей. Площа пляжу – 5 гектарів.

На пляжі багато роздягалень, працюють медпункт, рятувальний пункт і туалет, обладнані фонтанчики з питною водою.

Адреса: Деснянський район, острів Муромець (поруч парк Дружби народів).

Предмістна Слобідка

Пляж знаходиться прямо навпроти Києво-Печерської лаври: звідти відкривається неймовірно красивий вид. Також з нього добре видно міст Метро і правобережні схили Дніпра. Щодня під час літнього оздоровчого сезону пляж відвідує близько 3000 людей. Площа пляжу – 9,5 га.

Тут є затишні кабінки для переодягання, урни і туалет. З переваг – безкоштовні лежаки, а також можливість взяти човен напрокат. Неподалік від парку розташовуються всі головні закладу Гідропарку і безліч кафе з доброю кухнею.

Адреса: Дніпровський район, острів Венеціанський (ст. Метро Гідропарк).

Веселка

Пляж відкрили цього року після реконструкції. Відвідувачі пляжу можуть знайти у зоні відпочинку сучасний туалет, роздягальні, велопарковку, затишні лавки, нові навіси, а також фонтан з питною водою і навіть душ.

Адреса: Микільська Слобідка, пляжна територія Зона здоров’я

З 12 травня в Україні ослабили карантин і відкрили для відвідування парки і сквери. Запрацював і ВДНГ.

Уже місяць кияни можуть відвідувати парк і насолоджуватися виставками, поїздками на велосипедах, а також пікніками.

Крім того, у парку відкрилося безліч зон для сімейного відпочинку і цікавих майданчиків для дітей.

Джерело: Плесо