У 2020 році День Конституції припадає на неділю, 28 червня. Тому українці отримають додатковий вихідний 29 червня. Тому будуть тривалі вихідні – з 27 до 29 червня.

День Конституції України Верховна Рада прийняла 28 червня 1996 року. Це був один з важливих кроків у забезпеченні прав людини і громадянина, що в подальшому підвищило міжнародний авторитет України на світовій арені.

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Згідно з основним законом, День Конституції України є державним святом і вихідним днем.

У червні 2020 в Україні всього 14 святкових днів з 30 календарних. Також в останній день неділі відзначається День молоді. Свято заснували, щоб підтримати молодь.

Традиційно в цей день по всій Україні проходять різні святкові заходи.