Міжнародний день моряка - привітання у картинках

Міжнародний день моряка відзначають 25 червня. Це щорічне професійне свято всіх людей, чиє життя пов’язане з морем. Традиційно у цей день вітають працівників моря і бажають їм професійних успіхів.

У День моряка 2020 Факти ICTV вирішили розповісти історію свята, а також підготували кращі привітання у картинках.

День моряка 2020 – коли з’явилося свято

Міжнародний День моряка стали відзначати у 2010 році. Тоді, 24 червня, країни, які входять до складу Міжнародної морської організації у складі ООН, підписали резолюцію про щорічне вшанування працівників моря.

Зокрема, значення цього свята – показати внесок моряків у безпеку, розвиток морської торгівлі і світової економіки.

Загалом моряками називають всіх, хто працює у морі – від військових до торговців. Проте 25 червня прийнято вітати саме останніх.

Крім того, це свято ввели, щоб привернути увагу громадськості до цієї професії, її значення і проблем моряків.

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Привітання до Дня моряка 2020

Щоб кожен зміг привітати знайомого моряка, Факти ICTV підготували святкові листівки, які допоможуть цікаво та небанально привітати працівників моря з професійним святом.

У 2020 році українців чекає низка державних свят. У ці дні вони зможуть відпочити, адже їм надається додатковий вихідний день.

Частина свят має точну дату і святкується з року в рік в одне число, а інші є перехідними.

Факти ICTV публікували календар державних свят на 2020 рік.